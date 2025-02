Las defensas de los acusados de allanamiento y de un hachazo a un menor en Sevilla les desligan de los hechos

El tribunal accede a su petición de prestar declaración al final del juicio y no al comienzo

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Sevilla ha comenzado este miércoles el juicio con jurado popular promovido contra dos varones acusados de allanar una vivienda en la capital hispalense en octubre de 2020, agredir con un hacha o machete a un menor de 17 años de edad que estaba en su interior y amenazar y lesionar a sus abuelos, hechos por los que la Fiscalía reclama para cada uno de ellos 21 años de cárcel.

El juicio ha comenzado con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas en la causa, toda vez que los acusados, cuya comparecencia estaba prevista para este mismo miércoles, han solicitado declarar al final del juicio, tras la celebración de las pruebas testificales y periciales, extremo que ha aceptado el tribunal.

No obstante, sí han intervenido sus abogados defensores, para desligarles de los hechos, que según la Fiscalía se produjeron sobre las 00,00 horas del 11 de octubre de 2020, cuando los dos acusados, el ciudadano armenio A.H., con antecedentes penales no computables para reincidencia; y José Manuel L.V.B., con antecedentes penales, "junto a otras dos personas que no se han conseguido identificar", se personaron en un domicilio de la capital hispalense donde vivía una pareja en busca de un nieto de la misma de 16 años que "horas antes había tenido una pelea" con otros menores entre los que se encontraban los hijos de uno de los encausados, en concreto de José Manuel, personas contra las que se sigue un procedimiento paralelo por tales hechos pero conforme a su minoría de edad en aquellos momentos.

De este modo, y según el Ministerio Público, los acusados, junto a sus dos acompañantes no identificados, "llamaron a la puerta, con intención clara de entrar a la vivienda a toda costa, provistos (supuestamente) de instrumentos peligrosos, entre ellos un objeto parecido a un hacha o machete", de modo que abrieron la puerta los abuelos del menor, "comenzando de manera muy agresiva" uno de los investigados "a preguntar por su nieto, dándoles empujones" y propinando un golpe al abuelo.

Así, "consiguieron flanquear la puerta, apartar a estas dos personas y entrar violentamente" en la vivienda buscando al nieto de esta pareja, que trató de impedir que continuasen penetrando en la vivienda, "pero los acusados lograron ir cada vez más al interior, en dirección a las habitaciones, en busca del menor", todo ello en un momento en el que se encontraban también en el domicilio otros cuatro nietos de la pareja de 13, 12, 10 y 5 años, respectivamente.

La Fiscalía añade que la abuela de los pequeños consiguió agarrar a uno de los acusados por el brazo para impedir que continuase avanzando hacia el lugar en el que estaban sus nietos, momento en el que éste investigado "se giró y, levantando el hacha o machete, le dijo de manera directa y amedrentándola 'no te acerques'", supuestamente.

El menor de edad al que los acusados buscaban "consiguió refugiarse en la cocina, cerrando la puerta que da acceso desde el pasillo", momento en el que uno de los investigados llegó frente a la puerta y empezó presuntamente "a dar golpes para conseguir romperla y acceder para agredir" al joven, "no logrando conseguirlo ante la fuerza desplegada" por éste para impedir que entrasen.

Seguidamente, y según el escrito de acusación del Ministerio Público, los acusados y sus acompañantes se dirigieron a una de las habitaciones de la vivienda, donde se encontraba un joven de 17 años hermano del menor al que buscaban, quien "cerró la puerta, empujando", no obstante lo cual los investigados lograron acceder al interior, "dándole golpes y patadas y con clara intención de causar la muerte", habrían propinado "con el hacha o machete un fuerte golpe en la zona del oído izquierdo" de la víctima.

No obstante, y ante el jurado popular, el abogado del ciudadano armenio A.H. ha alegado que al tiempo de los hechos, este hombre "estaba en Benalmádena", en la provincia de Málaga, con dos personas más, con lo que no tuvo "absolutamente nada que ver" con lo sucedido, además de que su identificación policial se produjo "cuatro meses después de los hechos", incluso cuando inicialmente se apuntaba a un individuo "calvo" y su cliente tiene "buen pelo".

La defensa de José Manuel L.V.B. ha cuestionado igualmente los reconocimientos policiales de los inculpados, negando que fueran "reconocidos" debidamente y con todas las garantías. Sobre todo porque como ha señalado, entre los hechos y tales reconocimientos policiales transcurrieron "muchos meses sin ningún tipo de dato"; anunciando además el depósito judicial de 5.000 euros por si finalmente se considerase algún tipo de responsabilidad civil por parte de José Manuel.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público solicita para cada acusado dos años de prisión y una multa de 2.160 euros por un delito de allanamiento de morada; un año de cárcel por cada uno de los dos delitos de amenazas que les atribuye; nueve años de cárcel por un delito de tentativa de asesinato con alevosía; cuatro años de prisión por cada uno de los dos delitos de lesiones por los que les acusa y una multa de 540 euros por un delito leve de lesiones.

También reclama que en concepto de responsabilidad civil, paguen distintas cantidades a los afectados que alcanzan en total los 36.107 euros.