El delegado de Urbanismo de Sevilla clausura las VIII Jornadas de Vivienda Social con 500 profesionales del sector

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hogar Virgen de los Reyes ha acogido los días 25 y 26 de febrero las VIII Jornadas de Vivienda Social de Sevilla, organizadas por el Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, reuniendo a más de 500 asistentes y cerca de 40 ponentes en torno a ocho mesas de trabajo dedicadas a los principales retos estructurales de la vivienda pública y asequible.

La clausura de estas jornadas ha corrido a cargo del delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y presidente de Emvisesa, Juan de la Rosa; y del gerente de Emvisesa, Manuel Morillo, quienes han subrayado la importancia de "consolidar una estrategia estructural y sostenida en el tiempo para garantizar el acceso a la vivienda".

En su intervención, de la Rosa ha destacado que "Sevilla necesita más vivienda asequible". "Necesita un parque público más sólido y necesita estabilidad para planificar a largo plazo. Ese es nuestro compromiso desde el Ayuntamiento y desde Emvisesa. El reto de la vivienda solo puede afrontarse desde la lealtad entre instituciones", ha afirmado.

En esta línea, el delegado ha destacado la cooperación entre el Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Gobierno de España y Unión Europea. "La vivienda no puede ser un espacio de confrontación; debe ser un ámbito de colaboración", ha remarcado.

Bajo el lema "Innovar para habitar", las Jornadas han consolidado su posición como "foro de referencia en el ámbito de la política pública de vivienda, abordando cuestiones estratégicas como los marcos estatal y europeo, la financiación, la transformación digital, los nuevos modelos residenciales, la producción de vivienda asequible y el Plan Municipal de Vivienda de Sevilla".

El Ayuntamiento ha destacado que ha puesto en marcha las 2.200 viviendas públicas comprometidas -actualmente en obras o ya entregadas en su inmensa mayoría- "dentro del impulso dado por el Consistorio para ampliar el parque público residencial".

Durante estas jornadas se ha llevado a cabo también la presentación institucional del proyecto Emvisesa-Lagoom Living Sevilla Este, "el mayor desarrollo de vivienda destinada a alquiler asequible en Andalucía".

Se trata de un proyecto que contempla la construcción de 691 alojamientos protegidos destinados a alquiler asequible, y "constituye un ejemplo de colaboración público-privada para ampliar la oferta residencial en la ciudad".

A lo largo de las ocho mesas celebradas en estas jornadas se ha puesto el acento en "la necesidad de un cambio de modelo productivo, en la colaboración entre administraciones y en la cooperación público-privada como herramientas imprescindibles para acelerar la producción de vivienda asequible y responder a una demanda estructural creciente".

Con esta octava edición, las Jornadas de Vivienda Social de Sevilla refuerzan su papel como "espacio de diálogo técnico e institucional y como instrumento para avanzar en el objetivo compartido de construir una ciudad más cohesionada, equilibrada y accesible: Sevilla para vivir".