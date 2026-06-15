Los Delinqüentes llenan de veneno negro Sevilla en Icónica ante un sold out de garrapateros y con Migue desde las nubes

Los Delinqüentes celebran el 25 aniversario de su primer disco en Icónica Santalucía Sevilla Fest. - EUROPA PRESS

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Delinqüentes han llevado este domingo su veneno negro a la Plaza de España de Sevilla durante su actuación en Icónica Santalucía Sevilla Fest ante 18.000 personas de espíritu garrapatero. El concierto ha servido para celebrar el 25 aniversario de su primer disco, 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores', en una noche marcada por el recuerdo constante a Miguel Ángel Benítez, "Migue", integrante del grupo fallecido en 2004.

Antes del esperado reencuentro del público con la mítica formación jerezana, la tarde ha estado amenizada por Cervatana. Posteriormente, alrededor de las 20,40 horas, ha sido el turno de Tomasito, que ha irrumpido en el escenario interpretando 'De Jerez a Plutón', haciendo parada en Sevilla, como él mismo ha destacado.

El artista ha continuado con temas como 'El Limón', haciendo retumbar con su taconeo cada losa de la Plaza de España, llevando incluso el micrófono hasta sus llamativos zapatos verdes. Le han seguido 'La Cacerola', 'Oh Mare', 'Camino de Hoyo', con la que ha dado la bienvenida al ocaso mientras se quitaba la camiseta, además de 'Back in Black' y 'El vino y el pescado'.

Como si de un grafiti se tratara, el nombre de Los Delinqüentes ha aparecido proyectado en las pantallas del escenario ante un público eufórico por volver a verlos juntos. Marcos del Ojo, El Canijo de Jerez, y Diego Pozo 'El Ratón' tomaron entonces el escenario con la introducción de 'Contramano' para enlazar con 'Los bichos que nacen de los claveles'. La imagen de Migue ha aparecido en las pantallas, logrando que los asistentes sintieran su presencia sobre el escenario y convirtiendo a los 18.000 espectadores en una auténtica panda de delinqüentes.

'A la luz del Lorenzo' ha llegado acompañada de su videoclip proyectado al fondo del escenario, mezclando nostalgia y alegría entre el público. Con un pito de carnaval, El Canijo ha rematado los últimos acordes mientras los asistentes completaban el final de la canción con la voz grabada de Migue.

Tras ello, El Canijo ha recordado que la gira conmemora los 25 años de 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores' antes de interpretar 'Uno más', un tema que sigue resonando por su mensaje crítico: "Los políticos nos han engañado una vez más".

'Duende Garrapata' ha servido para homenajear a guitarristas como Jimi Hendrix, mencionados en la canción y proyectados en las pantallas del festival, antes de dar paso a una de las composiciones más esperadas de la noche, 'El aire de la calle', que ha inundado la Plaza de España de ese característico veneno negro.

La celebración ha continuado con la incorporación al escenario de Albertucho, a quien El Canijo ha presentado como "uno de los mejores letristas del país", para interpretar 'Tabanquero'. El público ha respondido coreando el ya clásico "dame de beber", en una actuación dedicada a Davile, aunque recordando también a Migue y Rafaelillo, de quienes ha asegurado que "se están pegando un fiestón en las estrellas".

'Nube de pegatina' ha llegado acompañada por olas de cartulinas por el público, que ha mirado al cielo para celebrar este aniversario y recordar a Migue mientras buscaba "un camino sin saber dónde irá".

Albertucho ha regresado para interpretar junto a la banda 'Mis condiciones pajareras', en cuyo tramo final El Canijo ha sorprendido introduciendo la popular melodía de Macarena con su inseparable pito de carnaval.

"LA BANDA DEL BASTÓN" REBOBINA A LOS AÑOS 2000

La llamada "banda del bastón" ha continuado el viaje por los primeros años de la década de los 2000 con una festiva versión por bulerías de 'Tartarichi', acompañada por las palmas de miles de asistentes.

El escenario se ha fundido a negro, iluminado únicamente por luces rojas que dibujaban las siluetas de los músicos para dar paso a 'Bache', tema con el que Albertucho se ha despedido momentáneamente del escenario.

A continuación han interpretado 'Calle de los morenos' y 'Fumata de ladrillo', momento en el que se ha incorporado Daniel Quiñones. Entre bromas sobre un supuesto final del concierto, la banda ha enlazado con 'El día de los bomberos', durante la cual El Canijo ha simulado hablar por teléfono utilizando uno de sus zapatos.

La sorpresa ha llegado con la aparición de una tarta para celebrar el cumpleaños de Lolo Bonilla, que ha aparecido vestido de bombero para ofrecer un divertido discurso en el que ha pedido "hacer el amor y no la guerra" porque él es "el bombero del amor", minetras el público le ha respondido cantándole el cumpleaños feliz.

'La caja de mi mollera' y 'Garrapata mulata' han transformado la pista en una auténtica rave garrapatera. Todos los miembros de la banda han lucido gafas blancas similares a las que caracterizaban a Migue, cuya imagen ha vuelto a aparecer en las pantallas.

Uno de los momentos más emotivos ha llegado con 'La madriguera'. Un vídeo protagonizado por marionetas que representaban a los tres integrantes históricos del grupo ha predecidod a una interpretación íntima, sostenida únicamente por dos guitarras en directo, las de Paco Naranjo y Diego Pozo, junto a la voz grabada de Migue.

UN HOMENAJE A ROBE INIESTA

La emoción ha continuado con una versión de 'La vereda de la puerta de atrás', de Extremoduro, dedicada a Robe Iniesta, que falleció el pasado diciembre, a quien El Canijo ha defindo como "el rey de Extremadura".

Poco después se han incorporado al escenario Pepe Begines, de 'No Me Pises Que Llevo Chanclas', y Kiko Veneno para interpretar 'Rock del Cayetano', de Pata Negra, en homenaje a Rafael Amador. Sentados en sillas, como si compartieran una tertulia veraniega en la calle, han dado paso después a 'Los Delinqüentes', del histórico disco 'Veneno' (1977).

Tras la marcha de ambos artistas invitados, el grupo ha continuado con 'De los matorrales', 'Poeta encadenado' y 'Los Delinqüentes y la banda del Ratón', transformando el escenario en una auténtica fiesta carnavalesca, con todos los integrantes ataviados con sombreros divertidos, antes de interpretar 'Caminito del almendro'.

La fiesta ha seguido creciendo con la incorporación del grupo sevillano Los Calambres para interpretar 'No llevamos ná' y 'La niña de la palmera', que el público ha completado al unísono entre estribillos y palmas.

'Telescopio cósmico' ha predecdido al regreso de la voz de Migue con 'El rey del regaliz'. Tras ello, ha llegado 'Después', haciendo que el tiempo pareciera detenerse en la antesala de uno de los momentos más esperados de la noche: 'La primavera trompetera'. Antes de interpretarla, la banda ha dedicado unas palabras a la Plaza de España, a la que calificó como "la plaza más bonita de Europa".

EL CANIJO EN VOLANDAS SOSTENIDO POR EL PÚBLICO

La recta final ha estado marcada por Pirata del Estrecho, durante la cual 'El Canijo' ha ondeado una bandera pirata mientras aparecían en las pantallas imágenes de El Langui y La Excepción. Le ha seguido 'El abuelo Frederick', acompañada por un enorme cigarro de atrezo que ha recorrido el escenario y ha provocado una nueva explosión de energía entre los asistentes. En uno de los momentos más celebrados, El Canijo se ha lanzado sobre el público, que lo ha sostenido en volandas.

'Chinchetas en el aire' ha sido uno de los instantes más conmovedores de la noche. Miles de teléfonos móviles han iluminado la Plaza de España mientras la canción sonaba dedicada a Migue, recordado como "la estrella que más brilla".

La despedida definitiva ha llegado con una gran celebración colectiva. Tomasito, presentado como "el Michael Jackson español", ha regresado al escenario acompañado por Kiko Veneno, Pepe Begines, Carmen Avilés, Derby Motoreta's Burrito Kachimba y Cervatana. Todos juntos han interpretado distintas coplas y cantes flamencos antes de cerrar la noche con 'Trabubulandia', poniendo el broche final a una velada de homenaje, memoria y espíritu garrapatero en pleno corazón de Sevilla.