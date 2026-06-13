Los Delinqüentes ven su concierto en Icónica Sevilla Fest como "un orgasmo para el alma" y anuncian dos nuevos discos

Archivo - El grupo Los Delinqüentes durante un concierto en el Movistar Arena. Imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Delinqüentes, integrado por Marcos del Ojo, conocido artísticamente como El Canijo de Jerez, y Diego Pozo, 'El Ratón', volverá a reunirse este domingo, 14 de junio, en la Plaza de España de Sevilla para celebrar el 25 aniversario de su primer disco, 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores', en un concierto que sus integrantes describen como "un orgasmo para el alma" y que contará con la presencia simbólica de Miguel Ángel Benítez, fallecido en 2004. Además, la banda ha anunciado la publicación, el próximo 19 de junio, de dos nuevos lanzamientos discográficos vinculados a su trayectoria y no descarta ampliar la gira conmemorativa.

En una entrevista concedida a Europa Press, El Canijo de Jerez ha explicado que, cuando comenzaron esta gira, tenían claro que "tenía fecha de caducidad". Sin embargo, la respuesta del público les llevó a replantearse sus planes. "Al ver las entradas vendidas en Madrid y Barcelona decidimos avanzar con Sevilla y probablemente alargaremos con alguna fecha más", ha señalado.

Asimismo, ha avanzado que el próximo 19 de junio saldrán a la venta dos nuevas referencias discográficas relacionadas con la historia de la formación. Por un lado, una reedición en vinilo de 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores' y, por otro, una edición de coleccionista con un concierto grabado en 2001, coincidiendo con la publicación de su primer trabajo, en la sala Suristán. "Es un concierto emblemático, con Miguel cantando como Los Delinqüentes en pura esencia garrapatera", ha destacado.

Uno de los momentos más especiales de esta gira será la presencia de Miguel Ángel Benítez a través de imágenes proyectadas y grabaciones de voz originales integradas en el espectáculo. Sobre este trabajo, Diego Pozo ha explicado que el hermano del artista, Manuel Benítez, ha dedicado meses a recopilar material conservado durante años para hacer posible este homenaje.

"Hemos preferido hacerlo de forma artesanal para conseguir que el resultado sea que Miguel esté integrado en el concierto, que parezca que está cantando con nosotros", ha señalado. "Es algo muy bonito y la gente se emociona muchísimo porque hay momentos muy emotivos".

MIGUEL "SERÍA EL PRIMERO EN SORPRENDERSE"

Respecto al concierto de Sevilla, Pozo ha asegurado que si Miguel pudiera ver lo que está ocurriendo actualmente con la banda "sería el primero en sorprenderse, igual que nosotros", especialmente al comprobar cómo varias generaciones continúan conectando con las canciones del grupo.

El músico también ha destacado el componente emocional del espectáculo, señalando temas como 'El aire de la calle', que ha definido como "un himno garrapatero", o 'Chinchetas en el aire'. "Es un concierto muy de fiesta, pero también muy de lagrimita", ha resumido.

Por su parte, El Canijo de Jerez ha subrayado la importancia de actuar en la Plaza de España, un escenario que ha calificado de "icónico". "Vamos a tocar en un sitio icónico ya no solo de Sevilla ni de España, sino del mundo", ha afirmado, recordando además que este espacio ha servido de escenario para importantes producciones cinematográficas internacionales. "Estamos en una nube porque estamos haciendo la gira más grande de nuestra vida", ha asegurado.

Además, ha adelantado que el concierto contará con la participación de invitados vinculados a Sevilla y varias sorpresas para el público. "Vamos a contar con un elenco increíble de gente auténtica de Sevilla y el público se va a encontrar con sorpresitas", ha señalado, convencido de que los asistentes "van a disfrutar muchísimo" de una noche que ha definido como "increíble".

Sobre 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores', ambos músicos han destacado que se trata de una obra de "verdadera artesanía" tanto por sus composiciones como por su sonido. "Fue un disco compuesto por Miguel y por mí, con los arreglos de Diego", ha recordado El Canijo de Jerez, quien ha señalado que uno de los principales objetivos de esta gira era "darle a los fans de Los Delinqüentes el regalo de volvernos a ver sobre el escenario con la banda original". En este sentido, han explicado que la preparación del espectáculo ha supuesto cerca de dos años de trabajo con el propósito de ofrecer "el mejor concierto de nuestra vida".

"EL TIEMPO CURA LAS HERIDAS"

Asimismo, El Canijo de Jerez ha reconocido que el paso del tiempo ha sido fundamental para afrontar este reencuentro. "El tiempo cura las heridas y si esto lo hubiéramos hecho dos o tres años después de la marcha de Miguel, probablemente lo habríamos sufrido mucho más", ha afirmado. A su juicio, esta gira supone una celebración de la música de Los Delinqüentes y una forma de mantener vivo el recuerdo de Miguel Ángel Benítez. "Gracias a su voz, a su música y a todas las imágenes y recuerdos que conservamos de él, podemos compartirlo con el público de esta manera", ha señalado.

Los músicos han admitido además que viven cada concierto con una gran carga emocional. "Tenemos el corazón blandito en cada actuación", ha confesado El Canijo, destacando especialmente la respuesta del público. "Vemos a la gente emocionarse, incluso a muchos jóvenes que nunca nos habían visto en directo, y estamos viviendo una de las etapas más bonitas de nuestra vida".

Respecto al reencuentro con el repertorio de la banda, el artista ha explicado que las canciones han ganado una nueva dimensión con el paso de los años. "Ahora están más reposadas. En los comienzos, la energía de las bandas suele ser más loca y dispersa, pero esas canciones mantienen intacta la verdad con la que fueron creadas", ha indicado.

En este sentido, ha subrayado que los temas de aquel primer disco nacieron de experiencias personales y de la forma de entender la vida de los integrantes del grupo. "Nunca las hicimos con la intención de vender discos, sino porque eran nuestras vivencias y nuestra manera de ser", ha añadido.

Actualmente, ambos consideran que aquel trabajo sigue conservando toda su vigencia. "Suena fresco y con fuerza", ha afirmado El Canijo, quien se ha mostrado "muy orgulloso" del legado construido por la banda. "Cuando ves a chavales emocionarse o llorar escuchando canciones tan puras como 'El aire de la calle', te das cuenta de que aquí hay algo vivo y verdadero. Eso no se puede explicar con palabras, hay que sentirlo", ha concluido.

LA MÚSICA GARRAPATERA "REIVINDICA LA AUTENTICIDAD"

Por su parte, Pozo ha defendido la vigencia de la filosofía garrapatera en el panorama musical actual, marcado, a su juicio, porque "vivimos en un momento en el que hay mucha música enlatada y muchas cosas que se hacen incluso con inteligencia artificial". "La música garrapatera todavía tiene muchas cosas que decir porque reivindica la autenticidad, la artesanía, hacer las cosas a mano y expresar lo que uno siente de verdad desde el corazón", ha señalado.

Asimismo, ha restado importancia al carácter innovador que en ocasiones se atribuye a Los Delinqüentes por su particular mezcla de estilos como el flamenco, el rock, el blues, el funk o la rumba. Según ha explicado, la banda se considera "heredera" de Kiko Veneno o Triana. "A partir de ahí hemos creado nuestro propio universo, vocabulario y concepto garrapatero", ha afirmado.

En esta línea, ha celebrado el relevo generacional que, a su juicio, vive actualmente la música andaluz "afortunadamente hay muchísima gente haciendo cosas muy interesantes, como La Plazuela o Cervatana", ha indicado, antes de concluir que "en Andalucía sobra talento, arte y coctelera".

Por último, El Canijo de Jerez ha definido el espíritu garrapatero como la risa y el hecho de reunirse con los amigos para disfrutar, ya que, según ha señalado, "es lo que nos vamos a llevar". En este sentido, ha afirmado que para Los Delinqüentes Andalucía representa "la luz", al considerar que "los andaluces somos gente de corazón y ocurrente que le saca punta a las cosas".