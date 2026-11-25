El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, y el gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez, en el inicio de las obras de demolición de las caracolas del entorno del Lope de Vega. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gernencia de Urbanismo, ha comenzado este miércoles la recuperación de los antiguos jardines del Palacio de los Montpensier y rehabilitación del recinto de la Exposición Iberoamericana de 1929, mediante la demolición de las caracolas prefabricadas del Casino de la Exposición.

Según ha detallado el alcalde, José Luis Sanz, durante una atención a los medios, se invertirán más de 6,3 millones de euros y la duración estimada de las obras es de 12 meses, por lo que a finales de 2027 el espacio podrá estar "totalmente operativo".

En este sentido, Sanz ha lamentado que la falta de mantenimiento, el acceso de vehículos, el vandalismo y el mal uso de muchos de estos espacios han provocado "un gran deterioro".

De esta manera, se realizarán trabajos de reordenación y mejora en todo el entorno cerrado de los jardines del Lope de Vega, así como las calles perimetrales de Paseo de las Delicias, Avenida María Luisa, Calle Rábida y Palos de la Frontera, abarcando una superficie total de más de 30.500 metros cuadrados.

Para ello, se procederá a la reordenación y mejora de las especies arbóreas del interior de los jardines Lope de Vega, mejora de las redes de saneamiento, abastecimiento, riego iluminación y pavimentos acordes a la zona.

En este contexto, esta actuación forma parte del plan de este equipo de Gobierno para la recuperación y puesta en valor de los edificios y espacios ligados a la Exposición del 29 con vistas a la conmemoración de su centenario, con el objetivo de reactivar este espacio y "devolverlo para el uso de la ciudad, mejorando la accesibilidad, dotándolo del equipamiento necesario y renovando su imagen, mejorando la calidad ambiental y paisajista".

UN NUEVO AUDITORIO AL AIRE LIBRE

La demolición de los edificios prefabricados de 1990 permitirá construir un auditorio al aire libre, con una superficie aproximada de 150 metros cuadrados con tres gradas con capacidad para unas 100 personas aproximadamente en un graderío de mármol blanco.

En este nuevo espacio, se podrán realizar distintas actividades de forma que se dinamice este entorno como conciertos, teatros y actos culturales.

A continuación, se procederá a la mejora del saneamiento de la zona. En total, el proyecto contempla la instalación de más de 1.200 metros de tubería nueva entre las redes principales de saneamiento y abastecimiento, así como se renovarán los puntos de conexión de las calles exteriores hacia dentro de los jardines, concretamente desde la zona de la Avenida de Chile, Palos de la Frontera y acceso al Teatro Lope de Vega.

Asimismo, se procederá a la peatonalización de la zona, itinerarios más anchos y rampas en los accesos, y se establecerá la plataforma única en las avenidas interiores (Chile, Uruguay y Perú) con islas verdes tapizantes. Se sustituirá el pavimento actual por hormigón desactivado.

Además se recuperará el adoquín de Gerena que se utilizará para delimitar solerías, áreas verdes y los alcorques tanto en las zonas interiores como en el exterior, y se dotará la zona de una nueva red de riego para dotar de agua a todas las zonas verdes planteadas, así como la ejecución de una nueva red de alumbrado, con luminarias tipo San Telmo y lámparas de bajo consumo tipo LED, con el objetivo de dotar de iluminación a todas esta zona y dar seguridad a los viandantes.

INVENTARIO DE ÁRBOLES

Se han inventariado todos los ejemplares existentes para reordenar las zonas verdes --12.200 metros cuadrados de superficie ajardinada total--, de la que se sustituirán únicamente los árboles que estén en mal estado, así como se introducirán 126 unidades nuevas de árboles que complementarán a los actuales --jacarandas, orquídeas, palmeras, acacias--.

Del mismo modo, se crearán 6.400 metros cuadrados de praderas tapizantes para sustituir el césped bermuda --reduciendo el consumo de agua--, se dotará de 5.700 metros cuadrados de zonas arbustivas y herbáceas y se llevará a cabo un jardín central de cítricos, herbáceas y plantas aromáticas, en la parte trasera de la Madrina.

En cuanto al mobiliario, se instalarán cinco fuentes de agua potable, 20 bancos para el descanso, bicicletas para 30 bicis y 20 papeleras.

Por otro lado, se demolerá la fuente circular moderna de la Glorieta de Perú para recuperar su planta centralizada original y restauración integral en taller de las columnas de mármol y las esculturas alegóricas --incluyendo la reconstrucción del fuste y la escultura de La Primavera, caída tras el impacto de una palmera en 2014 y guardada en almacenes municipales--.

En esta línea, se limpiará y consolidará la estructura de la alberca de los Jardines de Montpensier, frente al empuje de las raíces de las grevilleas y se creará un nuevo vaso interior con lámina de agua oxigenada de forma natural mediante plantas acuáticas --nenúfares, jacintos y helechos de agua-- y recirculación sin químicos.

Además, se restaurarán los muretes de la terraza del Casino y de los muros y escaleras que separan el Jardín Alto del Jardín Bajo.

ACTUACIONES EN EL EXTERIOR PARA MAYOR SEGURIDAD

Se construirán cuatro nuevas cancelas de acceso --que se sumarán a las 2 existentes-- y se reforzarán estructuralmente los cerramientos actuales que permitirán el cierre nocturno del recinto y evitar el vandalismo. También se realizará una mejora estructural del suelo en las calles La Rábida y Palos de la Frontera.

En contexto, en total se invertirán más de 28 millones de euros en recinto, después de haber sumado los 6,3 millones de euros de esta reurbanización, los 10 millones de euros ya ejecutados en el Lope de Vega y otros 6 millones de euros que se invertirán a partir del próximo verano en grada, impermeabilización, ascensores, baños y camerinos--.