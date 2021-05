Desalojada una pareja con un bebé de un año de la vivienda propiedad de un banco que ocupaban en Torreblanca

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Una pareja sevillana de unos 26 años con un bebé de un año y sin empleo ha sido desahuciada este miércoles de la vivienda en la que residía desde hace más de año y medio en el barrio de Torreblanca y que había ocupado de forma ilegal, derivando el desalojo de las acciones judiciales promovidas por la entidad bancaria propietaria del inmueble.

En declaraciones a los medios, la pareja afectada, Anabel y Juan Manuel, han lamentado que finalmente hayan tenido que abandonar la vivienda después de haberlo "intentado todo" sin obtener "ninguna alternativa".

"Se ha intentado todo y nos han ignorado en los juzgados, en el banco (Caixabank) y los trabajadores sociales, que sólo nos ofrecieron un albergue al que no podemos ir con un niño", se han quejado, mientras el Ayuntamiento alega que en 2020 les asignó una ayuda económica mensual y otras líneas de respaldo, así como ayudas al alquiler en caso de encontrar uno y un alojamiento provisional ante esta situación que los afectados habrían declinado.

En este sentido y visiblemente afectados, han insistido en que han hecho "todo" lo que estaba en su mano para seguir en la vivienda ocupada, ya que han añadido que pagaban los suministros, intentaron negociar con el banco "en todo momento" sin éxito y habían pedido abonar también un alquiler social "acorde a los ingresos" que tenían.

Al hilo, han recordado que entraron en la vivienda de manera ilegal tras quedarse los dos sin empleo cuando el hijo que tienen en común contaba sólo un mes y medio de edad. No obstante, ahora con un año se van a quedar "en la calle".

VOLVER A OCUPAR

"Nunca me he negado a pagar un alquiler social pero acorde a mis ingresos, mientras mi pareja se busca la vida, pero nunca me ha ayudado nadie por lo que me metí de ocupa, abrimos la puerta y entramos al estar los dos en el paro", ha indicado Anabel, que ha asegurado tras abandonar la vivienda que va a seguir buscándose la vida por dónde sea, aunque tenga que volver a ocupar otra casa. "Lo haré porque no tengo adónde ir con mi niño, no tengo dónde vivir con mi hijo porque no tengo ningún familiar", ha señalado.

De su lado, Juan Manuel ha lamentado que "las personas de clase baja no puedan reclamar sus derechos", por lo que seguirá "peleando para seguir adelante aunque el sistema nos vuelva a tumbar", ha dicho. Mientras tanto, ha indicado que intentarán dormir esta noche en casa de su madre, donde ya residen otras siete personas más aunque no ha descartado volver a ocupar ilegalmente otra vivienda.

"EN LA CALLE"

Por su parte, la concejala de Adelante en el Ayuntamiento hispalense Sandra Heredia ha asegurado que "la gente se está viendo en la calle" debido a los retrasos en los procedimientos administrativos, por lo que se ha preguntando "qué está pasando para que la gente se vea en la calle". "Se supone que hay una ley para que durante la pandemia no se desahucie a las personas de las viviendas que han ocupado pero los procedimientos no están funcionando", ha apuntado.

Por último, el portavoz del colectivo Barrios Hartos en Sevilla, Juan García, ha añadido que "se supone que hasta agosto no se puede producir ningún desalojo ni desahucio sobre todo en familias con menores y sin dar alternativas dignas", a lo que ha sumado que "la ley es una hoja de parra porque los procedimientos están atascados y los servicios sociales no funcionan porque no tienen personal ni recursos".

Así las cosas, el portavoz de la plataforma ha advertido de que "la ley queda muy bien, pero en la práctica las familias se quedan en la calle y las casas vacías".