Descartado un ajuste de cuentas en el tiroteo de Las Cabezas (Sevilla) entre vecinos de la comarca

LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

La investigación del tiroteo registrados este jueves en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) entre vecinos de la comarma, descarta que el suceso pueda estar vinculado a un ajuste de cuentas por tráfico de drogas. Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, "se ha tratado de una reyerta, de la que no hay información sobre si existe una rencilla previa".

En una atención a medios de comunicación tras el minuto de silencio por el víctima de violencia machista en Don Benito (Badajoz), Toscano ha señalado que al detenido, que ronda entre los 30 y los 40 años, se le va a imputar un delito de tentativa de homicidio. En lo que respecta al arma, el subdelegado ha explicado que "se está trabajando en detectar los instrumentos que han sido utilizados en la reyerta".

En el suceso tras personas han resultado heridas, la mayor de todas, 50 años, con un impacto de bala en la cabeza, como consecuencia del tiroteo.

Según informaba la Guardia Civil en un comunicado, el incidente se produjo en un bar de la localidad, concretamente en la zona de la Plaza Mártires del Pueblo, que confirmaba el 112 Andalucía a Europa Press. En el establecimiento se produjo una reyerta que, a los pocos minutos, quedó disuelta.

No obstante, pasada una media hora, una de las familias involucradas en la pelea, volvió al lugar de los hechos y se produjeron entonces los disparos. En la trifulca están involucradas familias de Las Cabezas y de otro municipio cercano, según ha confirmado el alcalde de la localidad, José Solano, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press.

Los agentes del Instituto Armado que se desplazaron hasta el lugar de los hechos encontraron a un hombre con un impacto de proyectil en la cabeza y a otros dos familiares heridos igualmente por arma de fuego. Los servicios médicos asistieron a los heridos y el hombre con un disparo en la cabeza, en estado crítico, ha sido trasladado al Hospital Virgen del Rocío.

El alcalde de Las Cabezas, José Solano, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los vecinos y ha reclamado a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla refuerzos de la Guardia Civil, "que ya se están viendo". Igualmente, habrá un refuerzo de efectivos de la Policía Local.