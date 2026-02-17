Descienden las muertes en accidentes en vías interurbanas de la provincia de Sevilla en 2025 hasta los 37 fallecidos

Archivo - Vehículos circulan en la salida de Sevilla hacia la costa. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) contabilizó en 2025 un total de 37 fallecidos en 32 siniestros mortales en las vías interurbanas de la provincia de Sevilla.

Según ha destacado la Subdelegación del Gobierno en una nota, este dato representa un descenso del 21,27%, diez personas menos, con respecto al año anterior. Por otro lado, 164 personas resultaron heridas en diversos accidentes, un dato superior al de 2024, con 149 personas.

El 56,7% de los fallecidos tuvieron lugar en carreteras convencionales, mientras que los 16 restantes se produjeron en autopistas o autovías. Según el tipo de siniestro, la salida de vía es el tipo de siniestro con mayor número de personas fallecidas (20) representando el 54,05%, tipología con mayor presencia en los siniestros mortales que en 2024.

Respecto al medio de desplazamiento, destaca el mismo número de fallecidos en turismo que en motocicleta (13), el 35,1% del total cada grupo. Por otro lado, la presencia de fallecidos vulnerables se ha incrementado, pasando del 40,4% en 2024 a 45,9% en 2025, aunque ha bajado el número de peatones fallecidos, solo dos personas. También descienden las cifras en todos los grupos de edad, exceptuando el grupo de entre 35 y 54 años.

En paralelo, de los dos fallecidos en bicicleta, uno de ellos, no llevaba casco. Asimismo, de los trece fallecidos motoristas, solo uno no llevaba casco. En cuanto a los turismo, tres personas no hacía uso del cinturón como sistema de retención.

Ante estos datos, el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha señalado que las cifras "reflejan avances, pero también la necesidad de seguir trabajando en concienciación y en formación para mejorar la seguridad vial en toda la provincia".

Unas declaraciones que ha realizado en el marco de una jornada sobre seguridad vial organizada por la DGT este martes en Salteras.