Desconvocada la huelga del Cementerio San Fernando de Sevilla para este viernes y queda en el aire la de julio

Archivo - Personas llevan flores a un ser querido, en el Cementerio de San Fernando. A 31 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Empleados Municipales de Sevilla ha desconvocado la jornada de huelga prevista para este viernes, 19 de junio, en el Cementerio de San Fernando tras el acuerdo alcanzado en el acto de conciliación-mediación celebrado en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) este jueves, que ha concluido con avenencia entre las partes, mientras que la huelga indefinida anunciada a partir del primero de julio queda supeditada a la evolución de esas negociaciones.

Según han detallado fuentes municipales a Europa Press, el acuerdo contempla que el Ayuntamiento aborde en Mesa Técnica las cuestiones planteadas por la representación de los trabajadores, incorporando además al orden del día el grado dos de disponibilidad para ayudantes y oficiales de primera sepultureros y el grado dos de penosidad para albañiles, porteros y jardineros.

Por su parte, el Sindicato de Empleados Municipales de Sevilla ha valorado la actitud "conciliadora" mostrada por los responsables municipales, y ha señalado en declaraciones a esta agencia, que la cancelación de la jornada de huelga busca ser un "voto de confianza" que sea tenido en cuenta por el Ayuntamiento.

En este sentido, la huelga indefinida convocada para el mes de julio queda a expensas de la valoración de siete informes de valoración de los puestos de trabajo, que deberán ser fiscalizados por la intervención y recursos humanos.

Asimismo, el secretario general del sindicato ha indicado que la última valoración de puestos de trabajo del Cementerio municipal data del año 1993, por lo que la considera "obsoleta" y exige una actualización de la misma "que se ajuste a la realidad".

Además, ha anunciado que la huelga indefinida de julio podría posponerse "hasta que concluya la fiscalización de los informes" por parte de la intervención.

En contexto, el sindicato había convocado una jornada de huelga para este viernes, 19 de junio, y una huelga indefinida a partir del primero de julio ante el déficit de plantilla del camposanto sevillano y la "desactualización" de la relación de puestos de trabajo. La Junta de Andalucía había fijado servicios mínimos de entre el 20 y el 25 por ciento para ambas convocatorias.