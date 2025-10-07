Descubre celebra en Sevilla la Semana Mundial del Espacio con tres 'Cafés con ciencia' para despertar vocaciones

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de estudiantes de secundaria del IES Ramón Carande y del IES Heliópolis, ambos de Sevilla, han tomado este martes un 'Café con ciencia' sobre ingeniería y derecho aeroespacial con expertos en este ámbito. El encuentro, organizado por la Fundación Descubre y Sevilla Tech Park, se enmarca en el programa de actividades de la Semana Mundial del Espacio de Sevilla (World Space Week, WSW).

En estos cafés, los expertos se sientan con un grupo reducido de invitados para conversar alrededor de una mesa, con el fin de desgranar los detalles de su actividad diaria, hablar acerca de su vocación científica y la carrera investigadora, así como para hacer un recorrido por sus aficiones y su trayectoria vital, informa en un comunicado.

Todo ello, en torno a un desayuno, lo que permite que la conversación con los participantes transcurra en un ambiente distendido y cercano, alejado del tradicional esquema ponente-asistente.

En este caso, los investigadores Sergio Esteban Roncero y Rafael Vázquez Valenzuela, ambos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ubicada en Sevilla Tech Park, y la experta en Derecho y política del espacio ultraterrestre, Rocío Caparrós del Moral, han compartido desayuno y conocimiento con estudiantes de Secundaria de los institutos Heliópolis y Ramón Carande.

El investigador Sergio Esteban ha explicado a los estudiantes en qué consiste su trabajo en el diseño de aeronaves no convencionales, es decir, aviones y drones que no siguen el esquema clásico, y que usan tecnologías limpias como el hidrógeno o las baterías eléctricas. "Gran parte de mi investigación se hace en el túnel de viento, donde probamos desde el comportamiento aerodinámico y propulsivo de las hélices hasta cómo afectan las fuerzas al diseño de alas y fuselajes".

"También estudiamos la estabilidad y las actuaciones --qué tan lejos, rápido o eficiente puede volar una aeronave-- y desarrollamos procesos de fabricación de prototipos para poner nuestras ideas a prueba", ha comentado el investigador de la Hispalense.

Por su parte, el investigador Rafael Vázquez les ha explicado en qué consiste la vigilancia espacial, cómo se produce la basura en el espacio y también cómo detectarla. "En Morón de la Frontera hay un radar que detecta objetos en órbita y trata de predecir la trayectoria de los objetos espaciales", ha indicado este experto de la US.

SEMANA MUNDIAL DEL ESPACIO

Naciones Unidas promueve la Semana Mundial del Espacio para celebrar cada año a escala internacional, las contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales a la mejora de la condición humana. Este año, la temática escogida es la relación entre el Espacio y el cambio climático.

Desde el pasado día 4 de octubre y hasta el viernes 10 se llevarán a cabo más de 40 propuestas para todos los públicos, entre las que se incluyen exposiciones, conferencias, charlas, reuniones online, talleres, visitas guiadas, sesiones de planetarios, jornadas y espacios para el emprendimiento, observaciones. "Toda la información está disponible en la web 'espacial.sevilla.org'".