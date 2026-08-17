Desestimado el recurso del PSOE de Utrera (Sevilla) para impugnar la licitación del contrato de limpieza municipal

El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE UTRERA

UTRERA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Utrera (Sevilla), Francisco Jiménez, ha dado a conocer este martes la desestimación del último recurso presentado por el Grupo municipal del PSOE, con relación al nuevo contrato para el Servicio de Recogida de Residuos Urbanos, Limpieza Viaria y Punto Limpio.

Según ha precisado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el portavoz socialista, José María Villalobos, ha presentado un total de cuatro recursos ante el Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, desde la aprobación de los pliegos para la adjudicación del citado contrato el 12 de septiembre 2025.

En los dos primeros, presentados el 15 de octubre de 2025 y el 27 de enero de 2026, se estimaron "parcialmente" las denuncias y se suspendió la licitación cautelarmente, de manera que el Consistorio modificó los pliegos para "adaptarlos a lo que requerían las sentencias" y reanudó el concurso.

No obstante, el PSOE ha vuelto a presentar tanto el 8 de febrero como el 13 de abril de 2026 otros dos recursos ante el mismo tribunal. En febrero, el tribunal desestimó el recurso por "pérdida sobrevenida del objeto", dado que el Tribunal "ya se había pronunciado" sobre los hechos que pretendía que se juzgara.

Asimismo, el último recurso del 13 de abril también ha sido desestimado, con una sanción de 1.500 euros al portavoz y una sentencia que, el alcalde, ha calificado de "temerario" por su "mala fe" y la "intencionalidad de retrasar o paralizar" el contrato.

Tras el periplo por el contractual, Villalobos ha presentado el recurso en el Contencioso Administrativo para solicitar la impugnación de los acuerdos del Pleno Extraordinario y Urgente del 18 de marzo de 2026, así como del pliego de la recogida de basuras.

Si bien el socialista ha argumentado que "no se ha dado tiempo" a la oposición para conocer los asuntos, la jueza le ha señalado que tenía un "conocimiento previo, cabal y profundo" de los asuntos del orden del día, así como los temas claves ya "habían sido debatidos previamente".

Además, la convocatoria del Pleno fue notificada durante la tarde anterior y con el expediente completo "a disposición de los concejales del PSOE". Del mismo modo, la sentencia ha recogido que "no hubo trabas" en la participación y que los concejales socialistas pudieron tanto intervenir como votar con "total normalidad".

De esta manera, el primer edil ha presentado una serie de instantáneas que han revelado la situación "muy complicada" en la que se encontraba Utrera durante el mandato socialista, dado que la licitación del contrato de la basura que vencía en 2022 "correspondía al PSOE" y "no acometió mejoras" para un servicio que era ya precario.

Por ello, Francisco Jiménez ha garantizado que será con el nuevo contrato cuando Utrera verá "cubiertas todas sus necesidades", por lo que se encuentra a la espera que se proceda a la apertura formal de las ofertas presentadas por un total de seis empresas, en el mes de septiembre y a partir de ahí se pueda adjudicar el contrato.