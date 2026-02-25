Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal: los protagonistas irán a caballo, con traje de época y se repartirán claveles

El portavoz del Gobierno local comprueba el vestuario de época que llevarán los participantes en el desfile de Carlos V e Isabel de Portugal. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha visitado este miércoles las instalaciones donde la compañía Teatro Clásico de Sevilla está ultimando los detalles y preparativos de cara al gran desfile que protagonizarán este sábado, 28 de febrero. Este desfile teatralizado es una iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla para rememorar la entrada del emperador Carlos V e Isabel de Portugal a la ciudad con motivo de su casamiento, un acontecimiento histórico celebrado en 1526 y que convirtió Sevilla en escenario de una de las grandes ceremonias públicas del Renacimiento.

Este espectáculo, concebido como una recreación escénica itinerante de gran formato, tendrá como punto de partida el Arco de la Macarena, a las 16,30 horas, y finalización a las 19,30 horas en la Puerta del León del Real Alcázar, informa el Consistorio en una nota de prensa.

El desfile contará con alrededor de 120 participantes entre actores, músicos, bailarines, figurantes y equipo artístico y de producción, y está diseñado y producido por Teatro Clásico de Sevilla, con una puesta en escena basada en el rigor histórico del protocolo, la jerarquía y la simbología del siglo XVI, así como en la indumentaria y los códigos visuales de la monarquía hispánica.

De este modo, Bueno ha destacado que "el vestuario será parte del éxito de ese desfile que, sin ninguna duda, será un éxito para Sevilla y para todos los sevillanos. Se ha procurado que el vestuario escogido sea fiel a la época que representa, para lo que se usarán trajes provenientes de películas de cine internacional, muy exclusivas, además de atuendos diseñados exprofeso para el vestuario de Isabel de Portugal y de Carlos V".

"Incluso las joyas se han reproducido a imagen y semejanza de las que presentan pinturas de los emperadores", ha añadido el portavoz del Gobierno local. Además, a lo largo del recorrido los personajes repartirán miles de claveles rojos --flor traída a España por Carlos V con motivo de su enlace-- además de alfombrar con pétalos el paso del cortejo. Isabel realizará el recorrido a lomos de un caballo blanco y Carlos V en un caballo negro.