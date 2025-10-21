Desmantelada una red de estafa de venta de vehículos en Carmona (Sevilla) con cuatro detenidos

CARMONA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en Carmona (Sevilla). Durante la operación, han sido detenidos cuatro integrantes de la misma por su presunta implicación en varios delitos de estafa en la venta de vehículos articulados a nivel nacional.

Según detalla el cuerpo armado en una nota de prensa, la investigación se remonta a junio del año 2024, tras la denuncia presentada por una persona que indicó a los investigadores que había depositado una cantidad económica en concepto de reserva por la compra de un vehículo industrial en una empresa ubicada en Carmona, "no habiendo sido entregado dicho vehículo ni tampoco reingresado el importe abonado".

A raíz de estos hechos, la Guardia Civil inició una investigación llegando a constatar la existencia de varias denuncias a nivel nacional presuntamente relacionadas por hechos similares usando el mismo 'modus operandi', de modo que pudieron establecer los investigadores como nexo la misma empresa.

La investigación llegó a identificar al cabecilla de la organización como el titular de la empresa reseñada, y se constató que igualmente era propietaria de otras empresas dedicadas igualmente a la compra-venta de vehículos procedentes de otros países, que eran publicitados como reclamo en distintas páginas web para su posterior venta.

En esta línea, los investigadores establecieron que una vez la organización recibían el encargo de adquisición de algunos de los vehículos, solicitaban a los interesados el abono como previo pago de una señal económica. Las cuantías a ingresar oscilaban entre los 12.000 y los 150.000 euros. Posteriormente se acordaba una fecha de entrega no llegando a materializarse en ningún momento dicha transacción.

La Guardia Civil realizó el registro de las oficinas de la empresa ubicada en Carmona, pudiendo certificar entre la documentación analizada que al menos existían indicios delictivos en diez operaciones de venta. La organización llegó a recibir ingresos por la supuesta venta del mismo vehículo en distintas operaciones, determinándose que los integrantes de la organización tenían un claro objetivo de estafa.

Debido a la gran cantidad de documentación que se sigue analizando por parte de los investigadores y la complejidad en la misma, la Guardia Civil ha llegado a esclarecer hasta el momento cinco hechos delictivos llevados a cabo por la organización en diversas provincias de la geografía nacional, ascendiendo la cantidad estafada a los 362.550 euros.

La operación ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Carmona y continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones. policiales.