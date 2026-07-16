Desmanteladas tres plantaciones indoor de marihuana en la barriada Palmete de Sevilla con dos detenidos

Imagen de un agente de la Policía Nacional en una plantación de marihuana - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado tres plantaciones indoor de marihuana ubicadas en la barriada de Palmete de Sevilla y ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer pertenecientes al mismo núcleo familiar, como presuntas responsables de un delito contra la salud pública.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación ha permitido localizar tres inmuebles destinados al cultivo intensivo de marihuana, así como cuatro entradas y registros domiciliarios.

De esta manera han sido detenidas dos personas que, presuntamente, se encargaban de la vigilancia, mantenimiento y cultivo de las plantaciones y se han intervenido cerca de 1.781 plantas de marihuana y unos 1.000 gramos de cogollos, casi 20.000 euros en efectivo y abundante material destinado al cultivo de la sustancia estupefaciente. El valor estimado de la droga intervenida supera el medio millón de euros.

Durante la intervención, los agentes han comprobaron que los inmuebles contaban con enganches ilegales a la red eléctrica para abastecer las plantaciones, una práctica que, además de constituir un fraude, supone un importante riesgo de incendio y puede provocar continuos cortes de suministro que afectan a los vecinos de la zona.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.