Desmantelado un cultivo de casi 500 plantas de marihuana en un piso de La Rinconada (Sevilla) con enganche ilegal

Un agente accede al interior de la vivienda donde se hallaba el cultivo de marihuana en un piso de La Rinconada - GUARDIA CIVIL

LA RINCONADA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un varón por su presunta implicación en delitos contra la salud pública, además de otro de defraudación de fluido eléctrico, derivado del enganche ilegal de la red de suministro, lo que generaba un riesgo inminente de incendio.

La operación se inició tres meses atrás, tras recibir un anónimo a través de la página web de colaboración ciudadana de la Guardia Civil, donde se ponía en conocimiento del "fuerte olor a marihuana" en una zona concreta del casco urbano de San José de la Rinconada (Sevilla).

Realizada la correspondiente medición eléctrica en el inmueble investigado, el excesivo consumo detectado, confirmó las sospechas de los investigadores, ante la posibilidad de hallarse ante una plantación de marihuana de "gran envergadura" y con grave peligro de incendio debido a la "importante carga de consumo que estaba soportando la línea", por lo que se solocitó registro a la Autoridad Judicial, informa en un comunicado.

Durante el registro, no se halló nadie dentro y se constató que la totalidad de la vivienda estaba dedicada al cultivo de marihuana, con unas 464 plantas, además de una compleja infraestructura compuesta por equipos de aire acondicionado y lámparas para cultivo 'indoor' para optimizar el cultivo.

La investigación culminó con la identificación y detención del responsable de la plantación. Esta actuación subraya la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el tráfico de droga y otros hechos delictivos.