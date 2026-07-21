Desmantelado un "supermercado de droga" en la barriada Tiro de Línea de Sevilla con tres detenidos

Agente de Policía Nacional en la desarticulación de un punto de venta de sustancias ilegales. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha desarticulado un "supermercado de droga" en la barriada Tiro de Línea de Sevilla y ha culminado con la detención de las tres personas que lo regentaban y la intervención de diferentes cantidades de hachís, marihuana y cocaína, así como de más de 1.000 euros en efectivo.

Según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado, el punto de venta de sustancias ilegales funcionaba como un "supermercado de barrio", de manera que contaba con un horario de apertura y cierre, permitía el acceso a cualquier consumidor y contaba con una caja registradora, un mostrador y un expositor de los productos en diferentes recipientes.

En este sentido, dos de los detenidos desempeñaban las funciones habituales de los dependientes, al mismo tiempo que el tercero asumía la reposición de la mercancía y el control de acceso al ilícito establecimiento.

La investigación del cuerpo de seguridad dio inicio en el marco de la operación Lora, después de que el cuerpo de seguridad tuviera conocimiento de la "posible venta de sustancias ilegales en un piso de la mencionada barriada".

Asimismo, una vez llevadas a cabo todas las diligencias pertinentes que permitieron la comprobación de los hechos, los agentes procedieron a llevar la investigación "a su fase de explotación", mediante la entrada y registro tanto del principal inmueble como del domicilio de dos de los ahora detenidos.

Como resultado de la actuación policial, los detenidos y efectos intervenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.