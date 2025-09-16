Detectado un incendio en una arboleda cerca del auditorio Rocío Jurado de la Cartuja en Sevilla

Archivo - Camión de los Bomberos. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio se ha declarado este martes en una arboleda del entorno del auditorio Rocío Jurado en la Cartuja (Sevilla).

Según han informado los Servicios de Emergencias 112 a Europa Press, el incidente se ha registrado en torno a las 15,00 horas, cuando han recibido varios avisos que alertaban del fuego.

Aún no se ha decretado con exactitud la zona del incidente, dado que ha creado una "gran humareda" que hace que pueda ser visto desde distintos puntos y evita concretar un punto de origen.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los servicios de Bomberos y la Policía Local, que se encuentran trabajando en el incidente ubicado frente a un auditorio de grandes dimensiones.

Por el momento, no se han movilizado los Servicios Sanitarios, dado que no ha trascendido que haya heridos.