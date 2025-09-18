Detectado un incendio de pastos cerca del Auditorio Rocío Jurado de Sevilla, el segundo en dos días

Archivo - Exterior del auditorio Rocío Jurado, en la Isla de la Cartuja, en una foto de archivo. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos y Policía Local de Sevilla trabajan en la extinción de un incendio detectado en un descampado de pastos cerca del Auditorio Rocío Jurado de la localidad, el segundo en dos días.

Según ha informado fuentes de Emergencias 112, más de una veintena de personas han dado aviso a las autoridades del avistamiento del fuego, que por el momento no ha sido extinguido.

Se trata del segundo incendio ocurrido en las inmediaciones del Auditorio en dos días, después de que el pasado martes efectivos de Bomberos de la localidad tuviesen que desplazarse al lugar tras recibir varios avisos de incendio en una arboleda del entorno.

Los avisos han comenzado a llegar alrededor de las 15,00 horas. Según ha afirmado Emergencias, las llamas se han iniciado a la altura de la réplica del 'Cohete Ariane 4' en la Cartuja, cerca del auditorio.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los servicios de Bomberos y la Policía Local, que se encuentran trabajando en el incidente. Por el momento, no se han movilizado servicios sanitarios al no haber heridos.