Un incendio obliga a interrumpir la circulación ferroviaria en Santa Justa, ya restablecida

Archivo - (Foto de ARCHIVO)Camión de bomberos de la provincia de Sevilla.- JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de arbustos ha sido declarado en la tarde de este miércoles, 17 de junio, en una zona de vegetación próxima a las vías ferroviarias en Kansas City, concretamente en el entorno del puente de la carretera Carmona, en dirección al Polígono Calonge, y ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria durante media hora, si bien ya ha sido restablecida.

Según han referido los Servicios de Emergencias 112, el incidente se ha producido sobre las 17,20 horas, cuando varias llamadas han alertado del fuego, que se había propagado en una zona de pastos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y sanitarios del 061, si bien de estos últimos aún no se ha requerido su intervención dado que no se han registrado heridos.

Fuentes del servicio de Adif han informado a esta agencia de que, si bien la "fuerte" humareda obligaba a interrumpir durante media hora la circulación ferroviaria, de 17,30 a 18,00 horas, ya habría sido restablecida.

En contexto, hace tan solo unos días, en concreto el 12 de junio, se detectaba un incendio en una zona de vegetación próxima a las vías ferroviarias de la estación de Santa Justa, saldado sin heridos.