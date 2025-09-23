Detectado un incendio de rastrojos cerca del Auditorio Rocío Jurado de Sevilla, el cuarto en una semana

Detectado un incendio de rastrojos cerca del Auditorio Rocío Jurado, el cuarto en una semana - JOAQUÍN CORCHERO - EUROPA PRESS

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado este martes en una zona de rastrojos próxima al Auditorio Rocío Jurado, en la Isla de la Cartuja de Sevilla, ha obligado a la intervención de los Bomberos y la Policía Local. Se trata del cuarto fuego registrado en la zona en apenas una semana.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el primer aviso se ha recibido en torno a las 15,40 horas, cuando varios alertantes comunicaron la presencia de una columna de humo en las inmediaciones del auditorio. Por el momento, no ha trascendido la magnitud del incendio ni la superficie afectada.

Efectivos de los Bomberos y de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar para trabajar en la extinción y control del fuego. Este nuevo incidente se produce tan solo unas horas después del registrado el lunes en el mismo entorno de la Cartuja.