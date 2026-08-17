Detenida una mujer por asesinar a puñaladas a su pareja, de 36 años, en un cortijo de Estepa (Sevilla)

Archivo - Agente de Guardia Civil junto a un coche. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ESTEPA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 33 años como presunta autora del asesinato a con arma blanca de su pareja sentimental, un hombre de 36 años, en el interior de un cortijo de Estepa (Sevilla)

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, las primeras pesquisas han involucrado a la pareja de la víctima, que está previsto que pase a disposición judicial este miércoles, 18 de agosto.

Asimismo, la investigación ha quedado a manos de la Policía Judicial de Osuna (Sevilla)