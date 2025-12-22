Detenida una persona en el aeropuerto de Sevilla con 47 relojes de alta gama falsificados en la maleta

Relojes de alta gama falsificados en el aeropuerto de Sevilla - GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha detenido este lunes a una persona en el aeropuerto de Sevilla tras hallar 47 relojes de alta gama falsificados en el interior de su maleta. Se le investiga por un presunto delito contra la propiedad industrial.

Según una nota remitida por el Instituto Armado, el operativo se inició con un intercambio de información entre la UDAIFF de la Guardia Civil del Aeropuerto de Málaga y la unidad homóloga en Sevilla. Tras realizar un exhaustivo análisis de riesgo sobre los pasajeros, la investigación se centró en un viajero con destino a Gran Canaria, cuyos movimientos sugerían una posible vinculación con actividades relacionadas con el tráfico de mercancías falsificadas.

Durante las labores de verificación fiscal y tras el análisis documental del equipaje, los efectivos de la Guardia Civil localizaron un bulto facturado que contenía la totalidad de la mercancía. En su interior se hallaron 47 relojes, todos ellos réplicas de diferentes modelos de alta gama.

El material se encontraba distribuido en bolsas individuales, preparado presuntamente para su posterior distribución y venta en el mercado ilícito. La valoración estimada de los artículos, tomando como referencia el precio de mercado de los productos originales, asciende aproximadamente a 822.000 euros.

Las diligencias instruidas, junto con la mercancía intervenida y la persona investigada, han sido puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Guardia de Sevilla.