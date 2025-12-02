Detenidas 22 personas por defraudar más de seis millones de euros a la Seguridad Social en Sevilla

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha detenido este martes a 22 personas en la provincia de Sevilla como presuntos autores de delitos contra la Seguridad Social y de frustración de la ejecución.

Según una nota remitida por el Cuerpo, han sido investigadas otras 16 personas en una operación que ha permitido destapar un fraude a la Seguridad Social de más de seis millones de euros.

La investigación comenzó el pasado mes de junio cuando los agentes detectaron la existencia de varios entramados empresariales en la provincia de Sevilla que, presuntamente, se dedicaban al fraude en las cotizaciones sociales y a la frustración de la acción recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Durante varios meses, los agentes han realizado análisis financieros, fiscales, laborales y societarios de más de 60 sociedades y 50 personas físicas, consiguiendo identificar patrones delictivos comunes como el impago sistemático de cuotas a la Seguridad Social, la creación sucesiva de empresas "pantallas" o "limpias" para continuar la actividad evitando embargos, el trasvase de trabajadores o clientes entre distintas sociedades del mismo grupo, la ocultación patrimonial mediante familiares/testaferros o la ausencia de presentación de cuentas y operaciones de facturación cruzada entre empresas vinculadas.

En el mes de septiembre, los agentes realizaron ocho explotaciones operativas que han permitido acreditar un perjuicio a la Seguridad Social superior a los seis millones de euros. La red empresarial desmantelada estaba compuesta por más de 60 sociedades dedicadas a diferentes sectores, principalmente la hostelería y la construcción.