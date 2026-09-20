Detenidas dos personas por un robo con violencia a una persona de edad avanzada en el barrio de Santa Clara de Sevilla

Archivo - Imagen de coche de la Policía Local de Sevilla - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha detenido a dos individuos por un robo con violencia a una persona de avanzada edad en el barrio de Santa Clara. La víctima ha requerido asistencia sanitaria.

Según ha indicado Emergencias Sevilla en un mensaje en la red social X consultado por Europa Press, los agentes, alertados por su compañero franco de servicio, siguieron y detuvieron a los sospechosos que han sido puestos a disposición judicial.

La víctima requirió asistencia sanitaria en el lugar a causa de las lesiones sufridas y en el operativo intervinieron 4 agentes incluyendo a un policía fuera de servicio.