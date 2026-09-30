Detenidas dos personas en Sevilla por obligar a mujeres a ejercer la prostitución 24 horas al día

Archivo - La Policía Nacional en una foto de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito relativo a la trata de seres humanos, tras la denuncia presentada por una mujer que manifestó haber sido sometida a condiciones abusivas mientras ejercía la prostitución en una vivienda con disponibilidad las 24 horas al día los siete días a la semana.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, ante la falta de trabajo, la víctima había contactado a través de internet con una persona que ofrecía una plaza para ejercer la prostitución, siendo obligada posteriormente a permanecer en la vivienda donde residían ambos detenidos junto a una menor y donde ejercía estos servicios al menos otra mujer.

De esta manera, los detenidos habrían establecido las tarifas de los servicios y gestionado los anuncios publicados en páginas de contactos, así como las comunicaciones relacionadas con los mismos, además de que, según la denuncia, se quedaban con la mitad de las cantidades obtenidas por la víctima.

Asimismo, la mujer también manifestó que tenía restringidas sus salidas de la vivienda, pudiendo abandonarla únicamente durante unas horas un día a la semana, a lo que se sumaba que durante su estancia debía dormir en un sofá situado en el mismo espacio en el que atendía a los clientes.

Durante parte de ese periodo, otra mujer también habría ejercido la prostitución en el mismo inmueble, compartiendo con la denunciante el espacio destinado tanto al descanso como a la prestación de los servicios, en la vivienda en la que residían además los dos detenidos junto a una menor de corta edad.

Como resultado de las actuaciones policiales, los agentes han detenido a ambas personas como presuntas responsables de un delito relativo a la tratas contra los seres humanos y tras las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos en libertad con cargos, a la espera de ser citados por la autoridad judicial.