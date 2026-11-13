Detenidas tres personas por cuatro robos con fuerza en explotaciones agrícolas de Espartinas y Valencina (Sevilla)

Imagen de agente de la Guardia Civil en la investigación de robos en explotaciones agrícolas. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas y ha esclarecido cuatro delitos de robo con fuerza cometidos en cuartos de aperos y sistemas de riego en explotaciones agrícolas y ganaderas de los municipios sevillanos de Espartinas y Valencina de la Concepción.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, el robo de estos sistemas de riego ha amenazado la cosecha ante las escasas lluvias, agravando las pérdidas por la reposición de equipos y la posible caída de producción, por lo que la operación se ha efectuado en el marco del Plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas y del dispositivo especial de seguridad establecido con motivo de la campaña de verdeo 2026-2027 de la Guardia Civil de Sevilla. De esta manera, la investigación comenzó el 18 de octubre, tras tener conocimiento de varios robos ocurridos durante ese fin de semana, ante los que el Equipo ROCA de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) realizó diversas gestiones para esclarecer los hechos, entre ellas el visionado de cámaras de seguridad próximas a las zonas afectadas y de cámaras de tráfico, efectuando paralelamente contactos con guardas rurales, policías locales, agricultores y vecinos de las fincas.

Con ello, las pesquisas han permitido identificar a los tres autores, dos hombres y una mujer, que actuaban de forma coordinada, de modo que la mujer conducía un vehículo de carga con el que trasladaba a los dos hombres hasta las explotaciones y que ocultaba durante los robos para evitar que fuera visto por posibles testigos.

En coordinación con Guardería Rural y las policías locales de Valencina de la Concepción y Espartinas, se establecieron dispositivos de control en puntos estratégicos de caminos rurales, con labores de vigilancia aérea mediante drones, que ha culminado con la detención de las tres personas y la recuperación de diversos efectos, que ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

A los detenidos se les imputan cuatro delitos de robo con fuerza y un delito de pertenencia a grupo criminal. La operación continúa abierta y se desarrollan nuevas actuaciones relacionadas con los canales de comercialización de objetos de segunda mano en el entorno de Sevilla.