Detenido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) por cometer varios robos con violencia en distintos comercios

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha detenido al presunto autor de varios robos con violencia, los cuales fueron perpetrados en un periodo de tiempo de una semana.

Así lo ha informado el Cuerpo en una nota, donde ha detallado que los hechos se desencadenaron cuando el pasado día 17 de julio los agentes tuvieron conocimiento de un robo con violencia e intimidación ocurrido en un supermercado de la localidad sevillana.

Estos incidentes fueron cometidos en horario de apertura al público por un individuo varón, que portaba un casco de motocicleta de color blanco, gafas de sol y una venda que cubría el antebrazo derecho, que con un cuchillo de grandes dimensiones amenazaba al dependiente exigiendo el dinero de la caja, consiguiendo huir del lugar con la recaudación.

Asimismo, la Policía ha indicado que, posteriormente, a los pocos días de este incidente, se produjo otro robo con violencia e intimidación, esta vez en una cafetería del municipio, también en horario abierto al público por parte de un individuo que portaba un arma blanca con el que amenazaba exigiendo el dinero, sustrayendo 520 euros en efectivo.

Por último, al día siguiente, se produjo un nuevo robo con violencia e intimidación en una estación de servicio de Alcalá de Guadaíra, por un varón que empleaba el mismo modus operandi. Sin embargo, el Cuerpo ha señalado que no se registraron heridos en ninguna de las ocasiones dado que las víctimas, debido al miedo, accedieron a entregar la recaudación sin oponer resistencia, pero bajo un fuerte estado de nervios.

Debido a estos hechos, agentes investigadores pertenecientes a la Comisaría Local de Policía Nacional de Alcalá de Guadaíra, realizaron todo tipo de pesquisas tendentes a la identificación del a la postre detenido, logrando así identificar al presunto autor de los hechos, e iniciándose una intensa búsqueda del mismo. El detenido, una vez finalizaron las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial que decretó su puesta en libertad.