Detenido por cobrar a extranjeros por empadronamientos falsos en una vivienda vacía en Morón (Sevilla)

Un agente en una comisaría. En imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón al desarticular una trama dedicada al empadronamiento fraudulento de personas extranjeras en una misma vivienda, que estaba deshabitada. El principal investigado llegó a recibir remuneración económica a cambio de estas operaciones ficticias e, incluso, a fingir relaciones personales para facilitar los trámites administrativos. Los afectados, por su parte, residían en "condiciones precarias y sin garantías de habitabilidad".

Según ha informado el Cuerpo en una nota de prensa, la investigación comenzó tras detectar "movimientos sospechosos" relacionados con la tramitación reiterada de empadronamientos en un mismo domicilio. La vivienda, que se encontraba deshabitada, era utilizada presuntamente para dar de alta ficticiamente a diversas personas.

Así, se constató que el principal investigado habría recibido remuneración económica a cambio de empadronar a ciudadanos extranjeros en dicho inmueble. De hecho, llegaron incluso a simular relaciones personales para facilitar los trámites administrativos.

Además, algunas de las personas que residían en dependencias anezas a otra vivienda también vinculada a este principal investigado carecían de "condiciones adecuadas de habitabilidad, ventilación e higiene".

En consecuencia, los agentes detuvieron al cabecilla de la trama por su implicación en delitos continuados de falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra la integridad moral. Finalmente, pasó a dispoosición judicial.