Detenido un conductor fugado tras atropellar de gravedad a un ciclista en Los Palacios (Sevilla)

Imagen de recurso de agente del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un turismo implicado en el atropello de un ciclista, herido de gravedad, y que se dio a la fuga tras el accidente, que tuvo lugar el pasado 13 de septiembre. El siniestro se produjo como consecuencia de una colisión fronto-lateral de un coche contra una bicicleta en la carretera A-362, en el término municipal de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

La investigación se centró en el estudio y análisis de los escasos restos hallados en el lugar del accidente, que permitieron la identificación de la marca y el modelo del vehículo implicado, explica la Guardia Civil en una nota de prensa.

Las inspecciones y comprobaciones realizadas por los agentes culminaron con la detención del conductor responsable del siniestro y la localización del vehículo que conducía, que presentaba daños compatibles con la colisión con el ciclista. Asimismo, se comprobó que ya había iniciado la reparación de los daños del turismo.

El arrestado pasó a disposición judicial como presunto autor de los delitos de lesiones graves y de abandono del lugar del accidente, para los que se contemplan penas de prisión y privación del derecho a conducir.

La Guardia Civil recuerda que el abandono del lugar en un siniestro, además de constituir un delito, supone una conducta especialmente grave, al dejar desamparados a víctimas y dificultar la atención inmediata.

En esta operación han participado agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico pertenecientes a la Unidad de Investigación de Seguridad Vial UNIS del Sector de Tráfico de Andalucía, junto con el Equipo de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de la Comandancia de Sevilla.