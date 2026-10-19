Detenido al desmantelar una asociación que vendía cannabis, marihuana y hachís en el centro de Sevilla

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SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre al desmantelar una asociación cannábica ubicada en la zona centro de Sevilla dedicada a la venta ilícita de sustancias estupefacientes, entre las que se encontraban hachís, marihuana y otros derivados del cannabis.

La investigación comenzó al conocer posibles irregularidades en el establecimiento, por lo que se llevó a cabo una entrada y registro en el local, según ha concretado el Cuerpo en un comunicado.

Así, se intervinieron diversas sustancias estupefacientes y efectos relacionados con su distribución, en concreto casi dos kilogramos de marihuana, aproximadamente un kilo y medio de hachís, más de 1.000 cigarrillos preparados para su distribución y alrededor de 1.200 euros en efectivo.

La actuación se ha saldado con la detención de una persona como presunta responsable de un delito contra la salud pública. Además, se ha intervenido diversa documentación y útiles relacionados con la distribución de estas sustancias.