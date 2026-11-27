Policía Nacional en Sevilla - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la localidad sevillana de Utrera a un empresario agrícola como presunto autor de delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental al tener a varios trabajadores empleados sin contrato en la recolección de aceitunas.

Según ha detallado el Cuerpo en un comunicado, los empleados carecían de autorización para trabajar y figuraban en los registros laborales con datos identificativos de terceras personas.

De hecho, la investigación comenzó tras un accidente laboral de uno de estos trabajadores, quien sufrió lesiones "de gravedad" mientras manipulaba maquinaria agrícola.

Las primeras pesquisas permitieron comprobar que la víctima carecía de contrato laboral y de autorización para trabajar. Los agentes detectaron además irregularidades administrativas en materia laboral y de Seguridad Social.