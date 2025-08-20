Detenido un hombre en Dos Hermanas (Sevilla) por amenazar de muerte a un sacristán y coaccionar a feligreses

DOS HERMANAS (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Dos Hermanas (Sevilla) a un hombre por interrumpir los actos de culto y coaccionar a feligreses. El individuo amenazó de muerte a un sacristán y le profirió insultos xenófobo durante la celebración religiosa.

Según ha comunicado el Cuerpo en una nota, los hechos se remontan a finales del mes de junio, cuando el actualmente detenido, de forma reiterada entraba en una iglesia durante las celebraciones, con la finalidad de coaccionar a los feligreses de avanzada edad para que le diesen dinero.

De esta manera, y ante la "presión" ejercida, algunas personas accedían a entregarle diferentes cantidades de dinero con el fin de que cesara así su actitud.

En una de las ocasiones, el sacristán de la parroquia nazarena, trató de que esta persona abandonara el templo durante una de sus irrupciones, momento en que fue amenazado de muerte y recibió insultos de carácter xenófobo.

Finalmente tras la denuncia interpuesta, la Policía Nacional desarrolló una investigación mediante la cual se pudo identificar, localizar y detener al presunto autor de los hechos el pasado mes de julio, quien ha pasado posteriormente a disposición de la Autoridad Judicial competente.