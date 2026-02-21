Detenido un hombre tras herir con un arma blanca a otro en el barrio sevillano de San Jerónimo

Archivo - Imagen de archivo de un patrullero de la Policía Nacional. - POLICIA NACIONAL - Archivo

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido tras agredir con un arma blanca a otro, el cual ha sido trasladado al hospital este pasado viernes, 20 de febrero, en la barriada sevillana de San Jerónimo, según han confirmado fuentes policiales en declaraciones a Europa Press.

Al respecto, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha detallado también a esta agencia que el suceso ha tenido lugar a las 21,30 horas de la noche, momento en el que el teléfono 112 había recibido varios avisos que alertaban de una agresión a un joven con arma blanca en la calle Cordina esquina con calle Morena.

Acto seguido, el 112 ha movilizado hasta el lugar de los hechos a efectivos de Policía Local, Policía Nacional y servicios sanitarios, siendo estos últimos quienes han confirmado a la sala coordinadora que el herido se trata de un joven de 18 años de edad que ha sido trasladado a un hospital cercano.