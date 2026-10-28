Detenido por la presunta estafa en la compraventa de vehículos de alta gama en un lavadero de Lebrija (Sevilla)

GUARDIA CIVIL

LEBRIJA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Lebrija (Sevilla) a un vecino de la localidad como presunto autor de varios delitos de estafa y de falsedad en documento privado, en el marco de la operación 'Nabrissa 4 Carnais', con la que se ha investigado un lavadero de automóviles.

Según ha detallado el Instituto Armado, en una nota de prensa, la investigación se inició tras la denuncia presentada en dependencias del Puesto Principal de la Guardia Civil de Lebrija, por parte de una persona que manifestaba estar recibiendo denuncias de tráfico de vehículos de su titularidad que en principio según manifestaba el afectado no deberían circular al estar depositados presuntamente en un establecimiento especializado en la compraventa de vehículos de segunda mano.

De esta manera, el afectado había entregado dichos vehículos para su comercialización a terceras personas, a cambio de una contraprestación económica, información tras la que los agentes obtuvieron información sobre las numerosas denuncias de circulación recaídas sobre dichos vehículos.

Las pesquisas llevadas a cabo por la Guardia Civil han permitido establecer el modus operandi del sospechoso, quien presuntamente habría falsificado la firma del afectado en documentos de compraventa de los vehículos, llegando a obtener documentación nueva de alguno de los vehículos alegando la perdida de la original, utilizando para ello las firmas presuntamente fraudulentas.

Una vez reunidos todos los indicios necesarios la Guardia Civil inspeccionó el establecimiento relacionado con los hechos, donde comprobaron que el local pese a presentarse como un negocio de compraventa de vehículos funcionaba realmente como lavadero de automóviles.

Fruto de dichas averiguaciones, la Guardia Civil ha documentado que la actividad de compraventa desarrollada por el investigado se realizaba de manera fraudulenta, sin encontrarse dado de alta de manera legal, y careciendo de registro y documentación alguna de las transacciones realizadas con los vehículos depositados en dicho establecimiento.

Como consecuencia de estas actuaciones llevadas a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Lebrija en colaboración del Grupo de Investigación de la Guardia Civil de Tráfico, se ha logrado recuperar dos vehículos de alta gama, siendo devueltos a su legítimo propietario.

La investigación ha finalizado con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial de esta persona en calidad de detenido como presunto autor de los delitos de estafa y falsedad de documento privado.