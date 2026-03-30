Detenido en Sevilla por fingir ser menor en redes y acosar a medio centenar de niños para obtener contenido sexual

Agentes de Policía Nacional en una investigación en Sevilla, en imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón acusado de hacerse pasar por un menor de edad para acosar a otros niños a través de redes sociales y obtener contenido de índole sexual. Este hombre, que ya había ingresado en prisión con anterioridad por hechos de esta misma índole, tiene, entre sus víctimas, a medio centenar de menores de edad. De hecho, la investigación continúa abierta y no se descarta identificar a otros jóvenes afectados.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, la actuación, que ha sido realizada en el marco de la operación 'Null', comenzó después de que el padre de uno de los afectados asegurase a los agentes que había observado que alguien, del que sospechaba que podría ser un adulto, estaba contactado con su hijo a través de redes sociales, haciéndose pasar por otro menor de edad con la intención de obtener contenido de carácter sexual.

De esta forma, se inició una investigación que consiguió identificar al presunto autor de los hechos, que, cabe reseñar, ya había sido detenido y condenado en anteriores ocasiones por delitos similares. De hecho, según estas fuentes policiales, llegó a estar en prisión por los mismos.

Finalmente, durante un registro domiciliario, los agentes intervinieron de igual forma el teléfono móvil donde se encontraron evidencias de que había llevado a cabo la misma forma de actuar con otros menores. Esto es conocido como el 'Child-Grooming', o ciberacoso sexual a menores en español, una conducta delictiva en la que un adulto contacta con un menor de edad, normalmente a través de internet con la intención de ganarse su confianza y establecer una relación que le permita, más adelante, obtener contenido sexual.

El detenido, además, habría quebrantado las medidas cautelares a las que fue sometido judicialmente. Así, tras ser puesto a disposición judicial, se ha ordenado su ingreso en prisión.

Por su parte, la Policía Nacional ha asegurado que "es fundamental prevenir y detener este tipo de conductas" porque pueden "no quedarse en una fase inicial, sino que en muchos casos, el grooming es una antesala de delitos más graves, como el abuso del menor o su explotación sexual".