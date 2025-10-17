Detenido en Sevilla un fugado reclamado por Interpol por delitos de robos y tráfico de drogas

Detención en Sevilla de un fugitivo que era buscado por la Interpol. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un fugitivo reclamado por delitos de robo con violencia agravado por el uso de una réplica de un arma de fuego y tráfico de drogas. El procesado tenía en vigor una Orden Internacional de Detención (Oidd) y una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Además, se encontraba bajo búsqueda de las Autoridades de Lima.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, la investigación comenzó en agosto, cuando tuvieron conocimiento de que el ahora detenido tenía en vigor una notificación roja de Interpol emitida por las autoridades de Lima.

En consecuencia, procedieron a ubicar su posible entorno social y familiar para comprobar si el fugitivo se encontraba residiendo y trabajando en España. De esta manera, descubrieron que vivía en Sevilla y establecieron un dispositivo policial en torno a su zona de confort que finalizó con su localización y detención.

La intervención se enmarca en los dispositivos habituales de localización de personas reclamadas por la justicia. La notificación roja emitida por Interpol solicita a las fuerzas policiales de todo el mundo localizar y detener provisionalmente a una persona mientras se resuelve su extradición o una medida judicial equivalente.

Tras su arresto, el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, órgano competente para decidir sobre su entrega a las autoridades reclamantes.

La Policía Nacional ha enmarcado en este sentido la importancia de la coordinación entre cuerpos policiales y la eficacia de los mecanismos de cooperación judicial internacional para combatir la delincuencia transnacional y garantizar que los reclamados respondan ante la justicia.