Detenido un varón tras intentar provocar un incendio utilizando bombonas de butano en el barrio del Tardón de Sevilla

Cuatro bombonas de butano sustraídas en un operación en el barrio hispalense del Tardón. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local y los Bomberos de Sevilla han evitado la explosión de un bloque de viviendas en el barrio del Tardón, en Triana. La intervención se inició tras recibir un aviso del Centro de Control y Transmisiones de la Policía Local en la madruga del pasado 26 de octubre.

A su llegada al edificio, los agentes observaron a través de una ventana que el implicado se encontraba junto a cuatro bombonas de butano, una de las cuales tenía fuego en la válvula, según ha detallado el Consistorio hispalense en una nota. Además, comprobaron que arrojaba papeles y plásticos para avivar las llamas, lo que suponía un peligro grave e inminente para la seguridad de los vecinos del edificio.

Debido a la urgencia de los hechos, los policías intentaron que el hombre depusiera su actitud y les permitiera el acceso a la vivienda. Sin embargo, el individuo mantuvo un comportamiento "muy alterado, amenazante y hostil", manifestando abiertamente su intención de provocar una catástrofe en el bloque.

Ante la imposibilidad de demorar la actuación por el riesgo de deflagración, los agentes forzaron la entrada al inmueble para neutralizar la amenaza. Una vez en el interior, comprobaron que la vivienda presentaba una densa acumulación de humo y que el fuego seguía activo junto a los cilindros de gas.

En ese momento, el sospechoso adoptó una postura "muy agresiva" y llegó a esgrimir un arma blanca contra los agentes. Tras un forcejeo, los policías lograron reducir e inmovilizar al agresor, procediendo "de inmediato" a sofocar el fuego con un extintor y una manta.

Posteriormente, los Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios de Sevilla acudieron al lugar para extraer el humo acumulado y completar las labores de extinción. Asimismo, realizaron las comprobaciones técnicas pertinentes en las bombonas para evaluar el alcance del peligro que corrió el vecindario.

Como consecuencia de la intervención, tres agentes de la Policía Local resultaron lesionados debido a la "fuerte resistencia ofrecida por el detenido". El agresor fue finalmente arrestado, informado de sus derechos y trasladado a un centro médico antes de ser conducido a dependencias policiales.

Por su parte, el delegado de Seguridad, Ignacio Flores, ha valorado "la rápida y decidida actuación de policías y bomberos, que permitió controlar un escenario de extrema peligrosidad, evitando consecuencias potencialmente trágicas tanto para el propio inmueble como para todo el vecindario".