Detenidos siete implicados en un tiroteo en el barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla en octubre de 2024

Agentes de Policía Nacional en una investigación en Sevilla. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a siete personas implicadas presuntamente en un tiroteo ocurrido en el barrio de las Tres Mil Viviendas, en Sevilla capital, en octubre de 2024. En el momento no constaron heridos, aunque los agentes llegaron a intervenir armas, munición y casquillos de munición detonada. De hecho, según concretan los investigadores, el incidente estaría relacionado con "demostraciones de fuerza por parte de los clanes implicados".

Según ha informado el Cuerpo en una nota de prensa, en el momento del incidente, los agentes hallaron numerosos vestigios balísticos procedentes de distintos tipos de armas de fuego. Además, encontraron en algunas habitaciones pistolas y revólveres de gas comprimido, fundas de escopeta sin las armas, así como munición de distinto calibre.

Así, se consiguió identificar a los presuntos autores del incidente, aunque, debido a la "posibilidad de que los autores tuvieran en su poder armas de fuego", el pasado mes de enero se llevó a cabo un despliegue policial en el que participaron unos 100 agentes. En el mismo, se llevaron a cabo nueve entradas y registros simultáneos en el barrio de las Tres Mil Viviendas y en la localidad de San Juan de Aznalfarache.

En consecuencia, se detuvo, en un primer momento, a tres personas presuntamente implicadas. En días posteriores se procedió a la detención del resto. Asimismo, se llevó a cabo la incautación de varias armas de fuego, así como el desmantelamiento de dos plantaciones de marihuana "indoor" interviniéndose más de 300 plantas.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial por los delitos de tráfico de drogas y amenazas graves con arma de fuego.