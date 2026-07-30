La DGT prevé más de 300.000 desplazamientos por las carreteras de Sevilla este fin de semana

Retenciones a la altura de Dos Hermanas (Sevilla) provocadas por un accidente de tráfico: A 13 de julio de 2026 en Dos Hermanas, Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé total de 301.000 desplazamientos por carretera de largo recorrido en la provincia de Sevilla este fin de semana con motivo del final de las vacaciones de julio y comienzo de las de agosto.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, la DGT ha informado de que las carreteras que soportarán el mayor número de desplazamientos en la provincia son en la A-4, AP-4, N-4, A-49 y A-66, y la red secundaria para acceso a zonas turísticas.

Para facilitar el regreso a Sevilla, en la A-49 se abrirá un carril en sentido contrario al habitual desde el punto kilométrico 47+000 hasta el 18+900. En la AP-4, en el kilómetro 44+000, se prolongará mediante conos el ramal de enlace para ayudar a la incorporación de los vehículos desde la A-471.

De esta manera, Sevilla es la provincia andaluza con más circulación, con 301.000, seguida de Málaga con 250.500, Cádiz con 155.000 Granada con 139.500, Huelva con 126.000, Córdoba con 119.000, Almería con 78.500 y Jaén con 60.300 desplazamientos entre el 31 de julio y el 2 de agosto.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha realizado un llamamiento a los automovilistas para que "extremen la precaución" y ha señalado que la intensidad del tráfico con motivo del 1 de agosto es "notablemente superior a la de comienzos de julio". Al respecto, ha destacado que se estima que habrá un 11 por ciento más de desplazamientos, lo que supone 29.000 vehículos más que hace un mes en las carreteras que atraviesan Sevilla.

Igualmente, ha indicado que "es importante planificar el viaje con antelación, respetar las instrucciones de los agentes de tráfico, cumplir las normas de circulación y evitar cualquier conducta de riesgo". "Al volante, el único consumo seguro de alcohol es 0,0", ha añadido.

Asimismo, la DGT ha recomendado evitar viajar en las horas más desfavorables, que son desde las 15,00 horas a la media noche del viernes 31, de 8,00 a 15,00 horas del sábado 1, y desde las 15,00 del domingo 2 de agosto.