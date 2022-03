El Día del Teatro en La Rinconada (Sevilla) reconoce a Paco Europa, Isabel Vázquez y Elena Carrascal

LA RINCONADA (SEVILLA), 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Rinconada (Sevilla) ha celebrado una gala con motivo del Día Mundial del Teatro, cuya celebración oficial tiene lugar este domingo, 27 de marzo, en la que se ha reconocido la labor del empresario de infraestructuras escénicas Paco Europa, a la coreógrafa y bailarina Isabel Vázquez y a la distribuidora de artes escénicas Elena Carrascal.

Este acto, que organizan el área de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada y el Centro de Artes Escénicas del municipio (Craes), ha estado conducido por un grupo de participantes en un taller formativo impartido por el actor Juanjo Macías, basado en la revista como formato teatral y cabaret, que tuvo sorpresas, ilusión y risas, con el denominador común del reconocimiento al teatro como espacio para la parodia, el humor, la música y la interpretación.

La delegada de Cultura del Ayuntamiento, Raquel Vega, acompañada por el edil de Educación, Antonio Marín, el presidente del Craes, Rafael Coca, y el diputado provincial de Cultura, Alejandro Moyano, han estado presentes en el Centro Cultural de La Villa, escenario elegido para el desarrollo del evento, según se indica en nota de prensa.

Varios eventos teatrales nacionales e internacionales se organizan para conmemorar esta efeméride, entre el que el más importante es la lectura de Mensaje Internacional del Día Mundial del Teatro, a través del cual, una figura de talla mundial, que en esta ocasión ha sido el actor Peter Sellars, comparte sus reflexiones sobre el tema del teatro y una cultura de paz.

Este mensaje se leía desde el escenario de La Villa por parte Juanjo Macías, en el que destacaba que "el teatro de la visión épica, el propósito, la recuperación, la reparación y el cuidado necesita nuevos rituales. No necesitamos que nos entretengan. Necesitamos reunirnos y compartir el espacio, y necesitamos cultivar ese espacio compartido. Necesitamos espacios protegidos de escucha profunda e igualdad".

Por otro lado, la gala también ha servido para reconocer la figura del empresario de infraestructuras escénicas Paco Europa, al que le ha sido entregado por parte del Craes el premio local Factoría Creativa de las Artes Escénicas 2022, mientras que, desde la Delegación de Cultura del Consistorio, también se ha entregado el premio Factoría Creativa de las Artes Escénicas, que ha sido ex aequo para la coreógrafa y bailarina Isabel Vázquez, y para la distribuidora de artes escénicas Elena Carrascal.

Todos coincidían en agradecer el reconocimiento y poner en valor el trabajo que, en materia cultural, se realiza desde La Rinconada.

Paco Europa, visiblemente emocionado y nervioso, destacaba que "este premio es una sorpresa que no me esperaba, que me hace especial ilusión y que me permite formar parte del gran trabajo que realizan tanto el Ayuntamiento de La Rinconada, a través de su área de cultura, como el Craes".

Isabel Vázquez, por su parte, se mostraba tremendamente agradecida y recordaba que "todos mis espectáculos desde 2007 han pasado por aquí, por lo que el vínculo con este teatro en particular y este pueblo en general forma parte de toda mi obra". Vázquez interpeló a las personas asistentes: "No sé si sois conscientes de que la programación cultural de La Rinconada nada tiene que envidiar a la de cualquier capital de provincia, lo que ocurre en este municipio es un milagro que no suele ocurrir en este país; el premio debería ser para vosotros".

Por último, Elena Carrascal, también agradecía, citando sus nombres, a los integrantes de la Delegación de Cultura: "Los espacios culturales de La Rinconada son marcapáginas de mi experiencia vital en esta localidad, aquí estamos en casa y en nuestras actuaciones siempre buscamos en los programas el sello del Ayuntamiento de La Rinconada, porque es garantía de calidad. Ojalá la mayoría de las administraciones públicas apostaran por la cultura e hicieran las cosas como se hacen en La Rinconada".

Durante su intervención, Raquel Vega aprovechaba para felicitar a las personalidades premiadas, justificando su concesión por "el compromiso de este Ayuntamiento con las personalidades en el ámbito de las artes escénicas desde todos los frentes, el compromiso de dichas personalidades con la cultura en la localidad y su contribución creativa y artística en el ámbito del teatro, la danza y la escenografía".

Vega quiso poner en valor, por otro lado, la labor del área de cultura, destacando que "la programación cultural da respuesta a las inquietudes artísticas e intelectuales de una población que, de forma creciente, demanda espectáculos y contenidos culturales comprometidos con la excelencia artística y técnica, así como de variada temática".

La edil, se refería también, en este sentido, a que "es importante apoyar a la cultura, uno de los sectores más castigados por la crisis y la pandemia, con inversión pública y fomentar una amplia y variada oferta cultural porque, sin duda, la cultura es un bien esencial para la población". Vega cedía al delegado de Educación "Pública", como enfatizó, Antonio Marín, la entrega del premio a Elena Carrascal, y hacía lo propio con el diputado provincial de Cultura, Alejandro Moyano, en relación al premio a Isabel Vázquez.

Moyano, quien estrenaba presencia en directo en esta gala en La Rinconada, comentaba que "estamos en un municipio donde se respira cultura y se gestiona de manera impecable, siendo un ejemplo y un referente para toda la provincia, tanto en cantidad como en calidad".

El diputado se refirió, a modo de ejemplo a que la diputación decidió sacar fuera de Itálica algunos espectáculos del Festival Internacional de Danza "y nos lo trajimos a La Rinconada, porque queríamos hacerlo con un municipio de referencia".

Por su parte, el presidente del Craes, Rafael Coca, que entregaba el premio a Paco Europa, destacaba durante su intervención que "para nosotros, desde el Craes, es un orgullo que, en virtud de un convenio de colaboración con el ayuntamiento, nos encarguemos de la celebración de esta gala que mundialmente se celebra y que, este año, cumple su 60 edición. Catorce años llevamos realizándola en La Rinconada".

El público, que llenó el Centro Cultural de La Villa, pasó un rato divertido, disfrutando de cada una de las piezas que habían preparado los participantes en el taller impartido por Juanjo Macías, entre los que se encontraban algunos referentes del teatro aficionado de La Rinconada, que poseen una dilatada trayectoria a sus espaldas.