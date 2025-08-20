Diez detenidos en Lora del Río (Sevilla) tras desmantelar un clan familiar dedicado al tráfico de drogas

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a diez personas en la localidad sevillana de Lora del Río en el marco de la operación 'VR46', que ha culminado con el desmantelamiento de un punto de venta de estupefacientes gestionado por un clan familiar. Tras nueve meses de investigación, los agentes realizaron varios registros domiciliarios y desarticularon una red que distribuía droga tanto en el propio punto de venta como mediante el método conocido como telecoca.

En una nota, el Instituto Armado ha detallado que este episodio se enmarca en las actuaciones para intensificar la lucha contra el menudeo de drogas en la provincia de Sevilla durante la época estival. El método empleado por el grupo consistía en concertar previamente un lugar para la venta con los consumidores para realizar la transacción "con la mayor celeridad posible".

Además, también usaban el punto de venta como fumadero de heroína, lo que ha propiciado un "gran trasiego de drogodependientes, creando alarma social en la zona", según han asegurado los agentes. En los registros se ha intervenido droga dosificada, en su mayoría heroína, dispuesta para la venta, útiles para su preparación, terminales móviles y dinero en efectivo.

En el operativo han intervenido unidades del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic), el Servicio Cinológico, patrullas de seguridad ciudadana y más efectivos de otras unidades de la cuarta compañía de la Guardia Civil de Cazalla de la Sierra.

Por otro lado, la Guardia Civil ha intervenido en la localidad de El Cuervo, donde agentes del puesto de Lebrija, tras establecer diversos puntos de verificación, detectaron a un individuo que transportaba dosis de cocaína preparadas para la venta. En el momento de la intervención, el sospechoso portaba además cerca de 1.000 euros en billetes fraccionados.