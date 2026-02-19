Diez municipios sevillanos se acogen al programa de anticipos sin intereses de Diputación para levantar 242 VPO en venta

El presidente de la Diputación, junto con la diputada de Hacienda, con el proyecto de presupuestos de 2026. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez ayuntamientos sevillanos se han acogido al programa de anticipos de fondos puesto en marcha por el Área de Hacienda de la Diputación durante 2025, con el objetivo de ayudar a la financiación de proyectos municipales de vivienda pública protegida exclusivamente en régimen de venta. Estos anticipos, que son compatibles con otras ayudas y subvenciones, permitirán el impulso de hasta 242 inmuebles, con una aportación de la Diputación de 13.614.198 euros, que los ayuntamientos podrán devolver sin intereses en los plazos estipulados.

Los municipios que se han acogido al programa son: Aznalcázar, Badolatosa, El Viso del Alcor, Guillena, Lora del Río, Martín de la Jara, Osuna, Cazalla de la Sierra, Fuentes de Andalucía y Mairena del Alcor. La mitad de ellos se ha acogido a las dos líneas posibles: para gastos previos al otorgamiento de la licencia de obra (línea 1) y gastos de construcción, promoción y comercialización de las viviendas públicas protegidas (línea 2), informa la Diputación en una nota de prensa.

Los otros cinco han solicitado la línea 2 para construcción, promoción y comercialización. Este instrumento financiero, aprobado en el Pleno el pasado mes de julio, tiene la naturaleza de ingreso de Derecho Público en la modalidad de anticipo financiero y está dirigido a municipios que tengan delegadas en el Opaef (Organismo Provincial de Asesoramiento Económico y Fiscal) sus gestiones tributarias.

La convocatoria estuvo abierta entre los meses de agosto y noviembre de 2025. El Área de Hacienda que dirige la diputada Inmaculada Márquez está trabajando ya en las bases de una nueva convocatoria de este programa de ayudas financieras para 2026. Se trata de una de las dos líneas impulsadas desde la Diputación de Sevilla para cooperar con los ayuntamientos e impulsar la construcción de parques municipales de vivienda pública, que den respuesta a la elevada demanda de inmuebles en condiciones dignas y precios asequibles que existe en la provincia.

La otra son las subvenciones directas a proyectos de construcción de VPO en venta (precio máximo 115.00 euros) y en alquiler (renta máxima mensual de 350 euros) del Programa Sevilla 2030 y que se han gestionado desde el Área de Concertación, a las que se han acogido 31 municipios, con 37 proyectos que suman 1.182 viviendas (657 en venta, 388 en alquiler y 137 en alquiler con opción a compra).