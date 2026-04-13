Dimite el alcalde de La Algaba (Sevilla) para que vuelva Diego Manuel Agüera tras el archivo de su denuncia por acoso

Archivo - José Manuel Gutiérrez Retamino, alcalde de La Algaba (Sevilla). En imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA - Archivo

LA ALGABA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Algaba (Sevilla), José Manuel Gutiérrez Retamino, ha renunciado este lunes a su cargo después de que el exregidor de la referida localidad, Diego Manuel Agüera, haya "manifestado su deseo" de volver a asumir la Alcaldía tras el archivo judicial de la denuncia por acoso a un menor de la escuela taurina del municipio que hace unos meses se dirigía contra él y su posterior vuelta a la militancia al PSOE, tras ser apartado un tiempo del partido al conocer los hechos.

Según ha informado el propio Gutiérrez Retamino en un comunicado remitido a medios, ambos han mantenido una conversación en la que Agüera ha manifestado su intención de volver al puesto, por lo que, tras la presentación formal de la renuncia por parte de este primero, la decisión se hará efectiva en el próximo Pleno municipal, fijado para este jueves 16 de abril.

"Seguimos adelante con respeto y con el convencimiento de que lo mejor para nuestro pueblo está siempre por encima de cualquier responsabilidad personal", ha indicado el responsable.

Además, ha resaltado el "honor" que para él ha supuesto tener la oportunidad de "servir y representar" a La Algaba, al tiempo que ha agradecido a su familia y amigos su "apoyo" en "los momentos más exigentes".

En contexto, Agüera recuperaba hace apenas dos semanas su militancia en el PSOE tras pedir su vuelta al conjunto al "haber decaído la medida cautelar de baja de militancia" que fue interpuesta tras darse a conocer los hechos.

El pasado 17 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ordenaba el archivo provisional de la causa contra el exalcalde de la localidad sevillana al considerar que "de lo actuado, no aparece debidamente justificado la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa".

El 23 de febrero Agüera renunciaba a su cargo tras ser denunciado por el maestro de la Escuela Municipal Taurina de La Algaba Manuel Carbonell ante la Fiscalía por presunto acoso a un menor de edad de la localidad. Asimismo, aseguraba que hacía "un paréntesis" en su vida política para dedicarse "plenamente" a su defensa. Por último, expresaba que este empleado habría "malignamente interpretado una conversación".