Dimite el alcalde de Montellano (Sevilla) por "motivos personales": "En política debemos dar paso a nuevas generaciones"

El presidente de la Diputación de Sevilla Javier Fernández (i) y el alcalde de la localidad sevillana de Montellano, Curro Gil, han inaugurado el nuevo Teatro Municipal 'José María Pérez Orozco'. A 13 de febrero de 2026, en Montellano (Sevilla, España). - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

MONTELLANO (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Montellano (Sevilla), Curro Gil Málaga, ha presentado esta semana la dimisión de su cargo al frente del Ayuntamiento. La decisión se debe a "motivos personales" y a la "necesidad" de "dejar paso a las nuevas generaciones, especialmente en materias como la política". No obstante, ha aclarado que mantiene su acta como concejal dado que la conformación municipal "está formada por cinco concejales, por lo que mi intención era mantener el equilibrio, a pesar de mi renuncia a la Alcaldía".

"Llevo ya bastantes años trabajando como alcalde de mi pueblo. Había llegado el momento de dejarlo. Me he echado a un lado porque quería tener un relevo a lo largo de mi mandato. Además, creo que en política, como en otros ámbitos, es importante dejar paso a las nuevas generaciones", ha apuntado Gil Málaga este martes en declaraciones a Europa Press.

Asimismo, ha asegurado que el momento de la decisión es "propicio", dado que "estamos a un año y algo más de las próximas elecciones municipales", previstas para mayo de 2027, tiempo "suficiente", a juicio del edil, para que "el pueblo vea cómo funciona la nueva alcaldesa, que tengan oportunidad de conocer su trabajo y poder tenerla en cuenta en las próximas elecciones".

La renuncia de su puesto se hará oficial este jueves durante la celebración del pleno municipal, al tiempo que se llevará a cabo el nombramiento de Rocío Figueroa, actual segunda teniente alcalde, como nueva alcaldesa.

Preguntado por cuánto tiempo ha sopesado la decisión, Gil Málaga refiere que "todo estaba previsto desde hace mucho tiempo", casi "desde el principio del mandato". "Al final, el equipo se va renovando, con gente más joven. De alguna manera, lo ideal era relevar el puesto a lo largo del mandato. Además, habíamos previsto que esta semana, días previos al Día de Andalucía, era un buen momento", ha concluido.