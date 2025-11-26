Diputación acomete obras de emergencias en la SE-7103 en La Puebla de los Infantes (Sevilla) dañada por últimas lluvias

La diputada de Cohesión Territorial de la Diputación de Sevilla, María Teresa Jiménez, visita junto al alcalde de La Puebla de los Infantes (Sevilla), José María Rodríguez Fernández, la obras en la carretera SE-7103. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

LA PUEBLA DE LOS INFANTES (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

La diputada de Cohesión Territorial de la Diputación de Sevilla, María Teresa Jiménez, ha visitado este miércoles junto al alcalde de La Puebla de los Infantes (Sevilla), José María Rodríguez Fernández, la carretera SE-7103, en la que el Servicio de Carreteras de la Diputación ha detectado "graves daños" como consecuencia de las intensas lluvias de los meses de octubre y noviembre.

Según una nota remitida por la institución provincial, la obra de drenaje transversal ha resultado "gravemente afectada" en el punto kilométrico 21+182, donde se van a acometer obras de emergencia para evitar daños mayores y restablecer la movilidad viaria y la seguridad a los vecinos y usuarios de esta carretera, que conecta con Constantina.

La estructura afectada tiene un primer tramo de 3 metros de longitud, ejecutado en tubo de hormigón, y un segundo tramo ejecutado con tubo de chapa de acero. Según la información que han trasladado los técnicos del Servicio de Carreteras, es en el segundo tramo en el que se ha concentrado "la pérdida total de la base de apoyo del tubo, de modo que el elemento se encuentra sin sustentación".

Esto último ha provocado el hundimiento de la calzada en su coronación, generando un "riesgo cierto de rotura mayor y más amplia de la carretera si hay nuevas avenidas de aguas". El deterioro del tubo de acero ha hecho que este deje de soportar las presiones como anillo completo, de ahí el proceso de degradación que ha venido después.

Con esto, se ha producido una fisuración del asfalto, seguido de un hundimiento blando con el vaciado por arrastre del material inmediatamente bajo el asfalto, lo que ha terminado produciendo un socavón en forma de caverna.

Por ello, la diputada ha explicado al alcalde que ha sido "inevitable cortar la carretera y tramitar una propuesta de contratación de emergencia". Esta actuación tiene un coste de 63.000 euros y que es "aparatosa, dado que hay que volver a colocar una estructura cuanto antes, para evitar daños mayores, y devolver la movilidad viaria y la seguridad a los vecinos y usuarios de la SE-7103".

La actuación consistirá en la sustitución de la obra de fábrica actual por una conducción de hormigón armado de un diámetro de 1.500 mm.

Tras la visita a la zona afectada, la diputada y el alcalde de La Puebla de los Infantes comprobaron el estado de la travesía de la carretera SE-7104, también perteneciente a la red provincial y que conecta con Las Navas de la Concepción. Además, realizaron un breve recorrido por otras actuaciones que se están llevando a cabo con el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), que la Diputación financia junto con el SEPE y la Junta de Andalucía.

En la anualidad de 2024, este programa ha permitido llevar a cabo diversas actuaciones de adecentamiento en edificios públicos, además de obras como la segunda fase de la reurbanización de la calle Cánovas; actuaciones en el Cementerio Municipal; la reurbanización de la Avenida de Andalucía o la rehabilitación del Centro Cultural Plaza del Castillo.

Por su parte, La diputada y el regidor han coincidido en la importancia de este programa, "con el que se demuestra el compromiso continuo con la generación de puestos de trabajo y la mejora integral de la calidad de vida en el municipio", según María Teresa Jiménez.