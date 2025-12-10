Diputación de Sevilla aborda en una jornada el uso práctico de la IA para mejorar la formación y la empleabilidad

Rodríguez Hans, en la jornada sobre el uso práctico de la IA, celebrada en el Cartuja Center. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha celebrado este miércoles la 'IV Jornada para la Mejora de la Calidad Formativa', bajo el título 'Inteligencia Artificial para la formación y el empleo: organización, herramientas y orientación profesional', un encuentro orientado a trasladar a profesionales, entidades y empresas un enfoque práctico sobre la aplicación de la IA en los procesos formativos y en la mejora de la empleabilidad.

La sesión, celebrada en el Cartuja Center, ha incluido ponencias especializadas, experiencias reales y espacios para el intercambio profesional, con el objetivo de acercar tendencias, herramientas y estrategias de implementación de la IA en el ámbito de la formación y el empleo, informa la Diputación en una nota de prensa.

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha subrayado que la IA "no sustituye el valor de la formación, sino que puede multiplicarlo siempre que sepamos organizarla, elegir herramientas adecuadas y ponerlas al servicio de las personas", al tiempo que ha remarcado que hablar de calidad formativa hoy implica "utilidad, actualización y acceso".

Asimismo, Rodríguez Hans ha enmarcado esta jornada en el trabajo que Prodetur desarrolla a través del Plan de Formación para la Empleabilidad, la Promoción Empresarial y el Emprendimiento, una herramienta con la que "seguiremos impulsando una formación gratuita, especializada y práctica, orientada a generar oportunidades reales en el territorio".

El programa ha arrancado con la ponencia 'De la IA Generativa a la IA Agentiva: del prompt a los flujos autónomos", a cargo de Juan Miguel Rubio, que ha ofrecido una visión sobre la evolución de la IA y su impacto en procesos formativos y de empleo. A continuación, Raúl Dorado ha presentado la conferencia "Herramientas imprescindibles de IA para empleabilidad y formación", con un recorrido práctico por soluciones orientadas a la personalización formativa, la orientación y el 'matching' laboral.

Tras el desayuno networking, Fernando López-Canti ha abordado la automatización de procesos con IA, centrando su intervención en la optimización de tareas administrativas y de gestión en entidades formativas.

La jornada ha concluido con una mesa redonda sobre 'Aplicación práctica de la IA para mejorar la empleabilidad', moderada por Ángeles Ponferrada, y en la que han participado Macarena Pérez Sigüenza, Antonio Filguera y Eva Coder, que han debatido sobre experiencias, retos y estrategias de implementación.

Esta IV edición da continuidad a la línea de jornadas impulsadas por Prodetur para reforzar la innovación y la calidad en la formación, incorporando el papel creciente de la Inteligencia Artificial como palanca para mejorar metodologías, procesos y resultados en empleabilidad. En palabras de Rodríguez Hans, la IA "viene para quedarse" y el reto es "implantarla con criterio y responsabilidad, poniendo siempre a la persona en el centro".