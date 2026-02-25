Diputación de Sevilla aborda en Pleno este jueves una convocatoria del FEAR y obras de emergencias en cuatro carreteras

Archivo - Mercosur.- El Pleno de Diputación aborda este jueves el modelo de financiación autonómica, la venta de Ayesa y Mercosur - DIPUTACIÓN - Archivo

Proposición conjunta de los grupos PSOE, PP y Con Andalucía sobre el 8M

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) - El Pleno de la Diputación de Sevilla, en sesión ordinaria, aborda este jueves, 26 de febrero, una nueva convocatoria para el ejercicio 2026 del Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR) a las entidades locales de la provincia. En este sentido, se dará conocimiento de las bases que regulan su creación y gestión, así como de su dotación y estructura financiera.

Se trata de uno de los puntos del orden del día del Pleno, que se celebra a las 10,00 horas en la sede de la institución provincial, consultado por Europa Press. Al respecto, la Diputación relanza en este ejercicio el FEAR a ayuntamientos, Entidades Locales Autónomas (ELA), mancomunidades y consorcios de la provincia, cuyas bases reguladoras han sido aprobadas este lunes por el equipo de gobierno provincial.

En este sentido, el FEAR 2026 se activa con una cuantía inicial de 25,9 millones de euros, y que una vez aprobada la liquidación del Presupuesto 2025 se podrá ampliar hasta los 64,9 millones, con una estructura financiera en la que los anticipos a largo plazo alcanzarían un máximo de 49,9 millones y de 15 millones para los anticipos a corto plazo, de los que el Organismo Provincial de Asesoramiento Económico y Fiscal (Opaef) aportaría nueve millones de euros.

Dicha herramienta es clave para la asistencia financiera desde la Diputación a las entidades locales, por la que ediles y responsables locales muestran interés anualmente y que permite al Gobierno provincial mantener el apoyo a las necesidades que plantean los municipios de la provincia.

Desde su creación, estos fondos poseen dos características fundamentales: la materialización de una ayuda monetaria "única y sin coste de intereses" para las entidades beneficiarias.

Un Pleno en el que también se dará cuenta de la declaración de emergencia de obras para la recuperación de la seguridad vial en cuatro carreteras provinciales, deterioradas por los efectos de las borrascas, en concreto, la SE-5403, la SE-5405, la SE-6102 y la SE-4108.

Además, en el orden del día aparece la aprobación inicial, y en su caso definitiva, de la segunda modificación del Plan Provincial 'Sevilla 107' y la autorización de la transferencia de 60 millones de euros al Opaef para la atención a los anticipos ordinarios y a las posibles peticiones de entidades locales de anticipos en ejecutiva y extraordinarios.

Por otro lado, la contratación por valor de 9,4 millones y una duración de cinco años de los servicios de infraestructuras de comunicaciones y ciberseguridad para la Red Tarsis de la Diputación.

MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

En el apartado de mociones, el Grupo Socialista lleva una propuesta en defensa de las peticiones de España ante la negociación de la nueva PAC para el escenario 2028-2034, rechazando la propuesta actual de la Comisión Europea.

El PP de la Diputación elevará al Pleno una proposición sobre el Plan Extraordinario Provincial de Recuperación, Seguridad y Apoyo Económico. Con Andalucía plantea el impulso de un programa de cooperación internacional con Cuba en materia energética y Vox, regular el acceso a dependencias de la Diputación "en casos de ocultación integral de rostro, como el niqab, burka u otras prendas equivalentes".

Además, el Pleno debatirá una proposición conjunta de los grupos PSOE, PP y Con Andalucía sobre la celebración del Día Internacional de las Mujeres el próximo 8 de marzo.