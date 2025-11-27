Diputación de Sevilla abre en la Casa de la Provincia la muestra 'Plazes 24', memoria visual del programa de arte mural

Archivo - Sevilla.-Virginia Bersabé dedica un mural en El Viso del Alcor a la mujer recovera dentro del proyecto 'Plazes-24' - MIGUEL JIMENEZ FERNANDEZ - Archivo

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla acoge desde la tarde de este jueves, 27 de noviembre, a las 19,30 horas, momento de su inauguración, la exposición 'Plazes 24', una muestra inaugurada por el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, que reúne el trabajo documental generado durante la primera edición de este programa de arte mural impulsado por la institución provincial.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la exposición, que podrá visitarse hasta el 1 de marzo de 2026, recoge la experiencia desarrollada en Camas, El Viso del Alcor, Los Corrales y Mairena del Aljarafe a través de la mirada artística del fotógrafo Miguel Jiménez y del creador audiovisual Pedro J. Canela, quienes han registrado el proceso creativo, la relación con los vecinos y la atmósfera de cada localidad durante la intervención de los artistas.

UN PROYECTO PARA TRANSFORMAR EL TERRITORIO A TRAVÉS DEL ARTE

'Plazes', tal y como ha detallado la institución, nació en 2024 con el objetivo de crear una colección de arte mural contemporáneo distribuida por los municipios de la provincia, fomentando el acceso a la cultura, reforzando la identidad local y respaldando a artistas andaluces que desarrollan su trabajo en el territorio. El proyecto, comisariado por Delimbo, plantea intervenciones site-specific en diálogo con la historia, el paisaje y la comunidad de cada pueblo, configurando un itinerario artístico en expansión.

En su primera edición, participaron los artistas Pedro Almeida (Camas), Virginia Bersabé (El Viso del Alcor), Alberto Montes (Los Corrales) y Osier Luther (Mairena del Aljarafe), cuyas obras abordaron temas vinculados a la memoria industrial, la historia de las mujeres recoveras, el espíritu de la Sierra Sur y la tradición agrícola del Aljarafe, respectivamente.

LA MIRADA QUE DOCUMENTA EL PROCESO

La muestra pone el foco en el trabajo de documentación que ha acompañado al proyecto desde su inicio. Así, las fotografías de Miguel Jiménez y los vídeos de Pedro J. Canela no solo registran la ejecución de los murales, sino que los interpretan desde una perspectiva artística, captando el pulso creativo, los encuentros con los vecinos y la identidad de cada entorno.

Canela, originario de Isla Cristina y afincado en Sevilla, desarrolla su trabajo en la intersección entre la imagen en movimiento, la música y las artes vivas. Jiménez, con una consolidada trayectoria en proyectos culturales y contemporáneos, aporta una mirada que combina precisión formal y sensibilidad atmosférica.

UNA RUTA ARTÍSTICA EN EXPANSIÓN

Mientras la exposición revisita la edición de 2024, la de 2025 ya está en marcha. Los artistas Zésar Bahamonte, Ana Barriga, Ana Langeheldt y Manuel León continúan ampliando esta ruta de arte público con intervenciones en Fuentes de Andalucía, Cantillana, Villanueva de San Juan y Villanueva del Ariscal, consolidando el proyecto como un recorrido artístico que vertebra la provincia.