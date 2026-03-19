La Diputación de Sevilla abre el plazo para la edición 2027 del Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales

Representación teatral - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha indicado que mantiene abierto hasta el jueves 16 de abril el plazo para que compañías y artistas interesados en formar parte de la edición 2027 del Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales (Cipaem) puedan presentar sus propuestas al Área de Cultura y Ciudadanía de la Institución provincial.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, estas ofertas serán las que el equipo técnico y directivo tenga en cuenta para la selección que formará parte del Cipaem del año que viene, en el que participan 9 municipios de la provincia (Alcalá de Guadaíra, Arahal, Dos Hermanas, Lebrija, La Rinconada, Mairena del Aljarafe, Mairena del Alcor, Tomares y Utrera).

Podrán presentar su oferta compañías, grupos y artistas que tengan espectáculos de las siguientes disciplinas: teatro para personas adultas, teatro para la infancia y familias, danza, circo, magia, música genérica y clásica y flamenco.

Las personas interesadas deberán acceder a la plataforma de actividades culturales y dar de alta a grupos, compañías o artistas, en el caso de que no estuvieran dados de alta anteriormente, e introducir los espectáculos que quieran que participen en esta convocatoria.

Existe la posibilidad de que espectáculos que "ya se hubieran presentado a esta convocatoria en años anteriores se vuelvan a presentar en esta edición sin necesidad de cumplimentar de nuevo la ficha de inscripción, aunque en este caso podrán ser modificados mientras la convocatoria permanezca abierta".

La presentación de las correspondientes propuestas escénicas puede hacerse por varías vías. A través del banner disponible en el portal web de la Diputación de Sevilla, en el enlace https://www.dipusevilla.es/programasculturales. Así como a través del Tablón de Anuncios "Tablón-e", de la Sede Electrónica de la web de Diputación. Para cualquier aclaración o consulta se puede enviar un mail a: cultura@dipusevilla.es

Por otro lado, la Diputación ha indicado que están en marcha el Cipaem 2026, con un presupuesto de más de 450.000 euros y con 21 propuestas artísticas, de teatro adulto y para las familias, circo, flamenco, danza y música, que ofrecerán 55 funciones en la provincia de Sevilla, y hasta finales de año.

Se trata de compañías y grupos de Sevilla, Andalucía y el resto de España, cuyos espectáculos se van a poder visionar en 9 municipios: Alcalá de Guadaíra, Arahal, Dos Hermanas, Lebrija, Mairena del Aljarafe, La Rinconada, Tomares, Utrera y, este año como novedad, se ha incorporado Mairena del Alcor.