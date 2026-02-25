Diputación de Sevilla acerca su oferta de programas de formación para el empleo y emprendimiento al alumnado de la UPO

Rodríguez Hans, al fondo, conversa con el rector de la UPO en el stand de Prodetur en la Feria del Empleo y el Emprendimiento, que se celebra en el campus universitario. - UPO

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, participa hasta este viernes en la Feria de Empleo y Emprendimiento de la Universidad Pablo de Olavide 2026, un encuentro que se desarrolla en modalidad presencial (25 y 26 de febrero) y virtual (27 de febrero), que conecta a estudiantes y titulados universitarios de distintos perfiles académicos con empresas e instituciones que ofertan empleo y prácticas profesionales.

En este sentido, Prodetur acude a esta feria con el objetivo de acercar al alumnado universitario su cartera de programas en materia de formación para el empleo, promoción empresarial y apoyo al emprendimiento, como detalla en un comunicado.

Entre ellos destaca el Plan de Formación para la Empleabilidad, la Promoción Empresarial y el Emprendimiento, una iniciativa dirigida prioritariamente a personas desempleadas, emprendedoras y empresariado de la provincia, que ofrece acciones formativas adaptadas a las necesidades reales del mercado laboral.

Este plan contempla formación en competencias transversales, capacitación técnica especializada y contenidos orientados a la mejora de la gestión empresarial, favoreciendo la inserción laboral y el fortalecimiento del tejido productivo local.

Asimismo, la sociedad provincial informa sobre los servicios de su Agencia de Simulación, un recurso pionero en el ámbito provincial que permite al alumnado y a personas emprendedoras entrenarse en la creación y gestión de empresas a través de entornos simulados que reproducen situaciones reales de mercado.

Este modelo facilita el aprendizaje práctico en áreas como administración, comercialización, recursos humanos o gestión financiera, contribuyendo a adquirir experiencia antes de incorporarse al mercado laboral o poner en marcha un proyecto empresarial propio.

En el ámbito de los proyectos cofinanciados, Prodetur presenta también Itinera-Proempleo VI, una iniciativa orientada a mejorar la inserción sociolaboral de personas desempleadas mediante itinerarios personalizados de formación y acompañamiento, con especial atención a colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo.

El programa combina acciones formativas específicas con prácticas profesionales y tutorías individualizadas, reforzando las oportunidades de acceso al mercado de trabajo.

Por su parte, el proyecto 'Digitalízate' se centra en la adquisición y mejora de competencias digitales, tanto para personas desempleadas como para profesionales y pequeñas empresas, con el objetivo de impulsar la transformación digital del tejido económico provincial y favorecer la empleabilidad en un entorno cada vez más tecnológico.

Durante su visita a la feria, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha subrayado que la universidad "es un espacio estratégico para conectar el talento joven con las oportunidades reales del territorio. Desde Prodetur trabajamos para que la formación y el emprendimiento se traduzcan en empleo y en desarrollo económico para la provincia".

Rodríguez Hans ha señalado, además, que "la colaboración entre instituciones académicas, administraciones públicas y empresas es fundamental para construir itinerarios de inserción eficaces y adaptados a las demandas actuales del mercado".